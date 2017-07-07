«Боруссия» готова начать переговоры о продаже Обамеянга

Руководство дортмундской «Боруссии» готово начать переговоры о продаже нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Немцы открыты к этому процессу, но до определенного момента, что было заранее обговорено с самим игроком.

«Мы готовы вступить в переговоры о трансфере Обамеянга, но до определенного времени. Мы заранее договаривалось об этом с футболистом», – приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка Sport1.de.

Известно, что Обамеянг должен прибыть в расположении команды 7 июля для подготовки к новому сезону. Сроки проведения переговоров при этом не уточняются.