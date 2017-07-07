Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Боруссия» готова начать переговоры о продаже Обамеянга

    Руководство дортмундской «Боруссии» готово начать переговоры о продаже нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Немцы открыты к этому процессу, но до определенного момента, что было заранее обговорено с самим игроком.

    «Мы готовы вступить в переговоры о трансфере Обамеянга, но до определенного времени. Мы заранее договаривалось об этом с футболистом», – приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка Sport1.de.

    Известно, что Обамеянг должен прибыть в расположении команды 7 июля для подготовки к новому сезону. Сроки проведения переговоров при этом не уточняются.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 09:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 июля 2017, 11:35

      Не стоит продавать. Забивать будет некому. Станут середнячками Бундеслиги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 июля 2017, 10:56

      много за него хотят

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11