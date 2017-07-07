Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес готов сменить «Спартак» только на солидный европейский клуб

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не видит на данный момент серьезных причин для ухода из московского клуба. Голландец готов покинуть команду лишь в случае конкретного предложения от серьезного европейского клуба.

    – В каждом интервью вас спрашивают о будущем.

    – И сам себя об этом спрашиваю, причем постоянно. Ведь будущее – это то, чего я пока не знаю.

    – Этим летом вам поступали предложения?

    – Да, предложения есть, несколько клубов интересовались. Конкретнее лучше спросить у агента. Честно, пока не знаю, что произойдет дальше. Раньше говорил: вот стану чемпионом, и можно уходить. О’кей, я чемпион. Но впереди ведь Лига чемпионов, и это тоже жутко интересно, хочу там сыграть со «Спартаком». Пока не вижу причин для ухода, у меня еще четыре года контракта, торопиться не нужно. Совершенно точно не собираюсь размениваться по мелочам. Если уйду, то только в действительно солидный клуб. Думаю, болельщики поймут. Я четвертый год в команде, помог завоевать чемпионство, у нас отличные отношения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 7 июля 2017, 12:00

      Главное чтобы не затерялся и не полировал лавку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 10:36

      красавчик сдержал слово антоха лучший!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 июля 2017, 09:46

      Для начала, покажи максимум в ЛЧ, тащи за собой клуб и умри за команду, а не просто говори, если не глупый и собираешься строить карьеру и играть на высоком уровне, поступишь так. А если нет, то заниматься пустобрехством и мнить себя суперзвездой России, то не играть тебе в топ-клубах старого света.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 июля 2017, 09:39

      Говорят, поступали предложения из Польши, Румынии и Черногории. Агент всем отказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июля 2017, 08:37

      Пока предложений Промесу никаких нет, ни от европейских клубов, ни от солидных.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > vladimir-7 7 июля 2017, 13:43

      Ты его агент?? Уверен что нет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 08:33

      Похоже, это твой последний сезон в Спартаке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 08:00

      Нет ничего проще, отгружай всем кто попадется по пути пару-тройку голешников и дело в шляпе. О чем дискус?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 07:47

      Как говорится, есть два путя: уйти в солидный клуб или помочь Спартаку стать солидным европейским клубом.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 07:40

      Верю в то, что твои слова не разойдутся с делом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 июля 2017, 07:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он имел в виду московский Арарат...

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11