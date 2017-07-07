Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Промес готов сменить «Спартак» только на солидный европейский клуб

Промес готов сменить «Спартак» только на солидный европейский клуб

7 июля 2017, 07:16
11

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не видит на данный момент серьезных причин для ухода из московского клуба. Голландец готов покинуть команду лишь в случае конкретного предложения от серьезного европейского клуба.

– В каждом интервью вас спрашивают о будущем.

– И сам себя об этом спрашиваю, причем постоянно. Ведь будущее – это то, чего я пока не знаю.

– Этим летом вам поступали предложения?

– Да, предложения есть, несколько клубов интересовались. Конкретнее лучше спросить у агента. Честно, пока не знаю, что произойдет дальше. Раньше говорил: вот стану чемпионом, и можно уходить. О’кей, я чемпион. Но впереди ведь Лига чемпионов, и это тоже жутко интересно, хочу там сыграть со «Спартаком». Пока не вижу причин для ухода, у меня еще четыре года контракта, торопиться не нужно. Совершенно точно не собираюсь размениваться по мелочам. Если уйду, то только в действительно солидный клуб. Думаю, болельщики поймут. Я четвертый год в команде, помог завоевать чемпионство, у нас отличные отношения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1499402262
он имел в виду московский Арарат...
Ответить
SPARTAK 85
1499402401
Верю в то, что твои слова не разойдутся с делом.
Ответить
Svoysvoemubrat
1499402854
Как говорится, есть два путя: уйти в солидный клуб или помочь Спартаку стать солидным европейским клубом.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499403615
Нет ничего проще, отгружай всем кто попадется по пути пару-тройку голешников и дело в шляпе. О чем дискус?
Ответить
Svoysvoemubrat
1499405597
Похоже, это твой последний сезон в Спартаке.
Ответить
vladimir-7
1499405867
Пока предложений Промесу никаких нет, ни от европейских клубов, ни от солидных.
Ответить
vitvik
1499409558
Говорят, поступали предложения из Польши, Румынии и Черногории. Агент всем отказал!
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1499409969
Для начала, покажи максимум в ЛЧ, тащи за собой клуб и умри за команду, а не просто говори, если не глупый и собираешься строить карьеру и играть на высоком уровне, поступишь так. А если нет, то заниматься пустобрехством и мнить себя суперзвездой России, то не играть тебе в топ-клубах старого света.
Ответить
Спартач_навсегда
1499412965
красавчик сдержал слово антоха лучший!!!!!!!!!
Ответить
kaa-71
1499418059
Главное чтобы не затерялся и не полировал лавку
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
1
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
36
Все новости
Все новости
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+