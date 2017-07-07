Промес готов сменить «Спартак» только на солидный европейский клуб

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не видит на данный момент серьезных причин для ухода из московского клуба. Голландец готов покинуть команду лишь в случае конкретного предложения от серьезного европейского клуба.

– В каждом интервью вас спрашивают о будущем.

– И сам себя об этом спрашиваю, причем постоянно. Ведь будущее – это то, чего я пока не знаю.

– Этим летом вам поступали предложения?

– Да, предложения есть, несколько клубов интересовались. Конкретнее лучше спросить у агента. Честно, пока не знаю, что произойдет дальше. Раньше говорил: вот стану чемпионом, и можно уходить. О’кей, я чемпион. Но впереди ведь Лига чемпионов, и это тоже жутко интересно, хочу там сыграть со «Спартаком». Пока не вижу причин для ухода, у меня еще четыре года контракта, торопиться не нужно. Совершенно точно не собираюсь размениваться по мелочам. Если уйду, то только в действительно солидный клуб. Думаю, болельщики поймут. Я четвертый год в команде, помог завоевать чемпионство, у нас отличные отношения.