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    «Милан» возвращается к кандидатуре Обамеянга

    «Милан» продолжает искать усиление своего атакующего потенциала, сообщает Tuttosport. В этой связи итальянцы готовы вернуться к кандидатуре нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Представители «россонери» провели встречу с отцом футболиста, который по совместительству является его агентом. Проблема заключается в том, что стороны не могут согласовать выгодные для всех условия личного контракта.

    Стоит отметить, что Обамеянг является воспитанником «Милана», но он так и не сыграл за основной состав команды ни одного матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 07:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 7 июля 2017, 17:27

      не тот Обаменянг в ссылке у вас.......

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 июля 2017, 07:43

      Шомурадова что не купят???

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