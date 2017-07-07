«Милан» возвращается к кандидатуре Обамеянга

«Милан» продолжает искать усиление своего атакующего потенциала, сообщает Tuttosport. В этой связи итальянцы готовы вернуться к кандидатуре нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Представители «россонери» провели встречу с отцом футболиста, который по совместительству является его агентом. Проблема заключается в том, что стороны не могут согласовать выгодные для всех условия личного контракта.

Стоит отметить, что Обамеянг является воспитанником «Милана», но он так и не сыграл за основной состав команды ни одного матча.