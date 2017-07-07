Промес мечтает сыграть с «Барселоной»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассчитывает в предстоящем сезоне удачно сыграть как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Он даже назвал соперника, с которым хотел бы встретиться на европейской арене.

– Для Квинси главная мотивация – Лига чемпионов или защита титула?

– Одно без другого не представляю. Если, например, далеко пройдем в Лиге, но не защитим титул, никто не обрадуется. И наоборот.

– Есть предпочтения по соперникам?

– Мечтаю сыграть с «Барселоной». Люблю этот клуб, восхищаюсь многими футболистами оттуда. Было бы здорово встретиться и постараться победить.