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    Промес мечтает сыграть с «Барселоной»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассчитывает в предстоящем сезоне удачно сыграть как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Он даже назвал соперника, с которым хотел бы встретиться на европейской арене.

    – Для Квинси главная мотивация – Лига чемпионов или защита титула?

    – Одно без другого не представляю. Если, например, далеко пройдем в Лиге, но не защитим титул, никто не обрадуется. И наоборот.

    – Есть предпочтения по соперникам?

    – Мечтаю сыграть с «Барселоной». Люблю этот клуб, восхищаюсь многими футболистами оттуда. Было бы здорово встретиться и постараться победить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2017 06:08
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 16 августа 2017, 09:27

      Легко

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:09

      Вы доберитесь до Барселоны, а мы поглядим. Не - поболеем.

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