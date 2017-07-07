Промес: «Можем показать миру, что такое «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подвел итоги прошлого сезона, а также поделился ожиданиями от предстоящего. Лидер красно-белых заявил, что хочет успешно выступить с командой в Лиге чемпионов.

– О чем думаете в первую очередь, когда вспоминаете прошлый сезон?

– «Мы это сделали». Первый титул за 16 лет, долгожданная победа. Я ведь так много мечтал о чемпионстве. Вспоминаю свои старые интервью, кажется, в каждом говорил, как хочу этого. А когда выполняешь то, что обещал, испытываешь невероятное счастье. По мне – это и есть настоящий футбол – ставить цели и достигать их. Сказать что-то, за что придется ответить. И мы ответили! Забивали на последних минутах – как я и Глуш, вырывали победы. Черт, слова оказались материальны, и от этого голова кружится!

– Пора ставить новые задачи, не так ли?

– Именно так. Реально верю в сказанное, потому будем говорить позитивные вещи. Нам надо защитить титул. Снова хочу быть первым, хочу выиграть Кубок, хочу как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я победитель, и не боюсь об этом сказать.

– Как можно дальше в Лиге чемпионов – это насколько?

– Будет безумием говорить, что мы ее должны выиграть. Даже я, мечтатель, это понимаю (смеется). Но показать миру, что такое «Спартак», сыграть классные матчи, забить хорошие голы, порадовать болельщиков – это мы можем. В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю клуба, чтобы все ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали: мы сделали, что могли, нам не стыдно.