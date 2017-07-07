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Промес: «Можем показать миру, что такое «Спартак»

7 июля 2017, 01:55
32

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подвел итоги прошлого сезона, а также поделился ожиданиями от предстоящего. Лидер красно-белых заявил, что хочет успешно выступить с командой в Лиге чемпионов.

– О чем думаете в первую очередь, когда вспоминаете прошлый сезон?

– «Мы это сделали». Первый титул за 16 лет, долгожданная победа. Я ведь так много мечтал о чемпионстве. Вспоминаю свои старые интервью, кажется, в каждом говорил, как хочу этого. А когда выполняешь то, что обещал, испытываешь невероятное счастье. По мне – это и есть настоящий футбол – ставить цели и достигать их. Сказать что-то, за что придется ответить. И мы ответили! Забивали на последних минутах – как я и Глуш, вырывали победы. Черт, слова оказались материальны, и от этого голова кружится!

– Пора ставить новые задачи, не так ли?

– Именно так. Реально верю в сказанное, потому будем говорить позитивные вещи. Нам надо защитить титул. Снова хочу быть первым, хочу выиграть Кубок, хочу как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я победитель, и не боюсь об этом сказать.

– Как можно дальше в Лиге чемпионов – это насколько?

– Будет безумием говорить, что мы ее должны выиграть. Даже я, мечтатель, это понимаю (смеется). Но показать миру, что такое «Спартак», сыграть классные матчи, забить хорошие голы, порадовать болельщиков – это мы можем. В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю клуба, чтобы все ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали: мы сделали, что могли, нам не стыдно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Промес Квинси
Комментарии (32)
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bashnat013
1499392216
посмотри статистику уже ПОКАЗАЛИ хуже нет команды
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Одинокий волк Маквейд
1499399515
Антоха, настрой правильный. Задачу победы в ЛЧ никто перед вами и не ставит, Спартак клуб адекватный. Это Питер с катушек съехал, но это их проблемы, им отвечать за базар.
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udavMike
1499400706
Ага,голой задницей на шашки... Наивно это и смешно,но как... Еще один Наполеон,мать его... А,мы,наивные,все верим,верим и надеемся,блин.А под Новый Год на те вам,получите - одни разочарования.Увы,увы,увы.
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Сибирь за Спартак
1499401398
Братуха, для тебя ЛЧ это шанс показать себя в сравнении с действительно лучшими. Выходите и просто бейтесь, другого пути нет.
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a-rakhmatov
1499402136
Началась звездная болезнь....
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Svoysvoemubrat
1499402563
Ожидания реальные, настрой хороший. Только главное в том, чтобы вы НАМ в глаза смотрели без стыда, а не себе.
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lekseij2007
1499405537
Сколько же громких слов от спартачей.... победа в чемпионате - это отлично! И есть чем гордиться, но вы сначала покажите достойный результат в ЛЧ, а уж потом народ сам вас будет хвалить.
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oyabun
1499407431
То что у спартаковских футболистов настрой самый боевой - это естесственно и правильно. Иначе зачем тогда играть? Другой вопрос, собирается ли Федун делать что то для достойного выступления команды в ЛЧ? Пока что то не видно трансферов для усиления. Бесплатный переход незвездного серба не считается.
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Опорник84
1499407680
У Спартака уже есть славная история, полуфинал кубка чемпионов, шесть побед из шести в группе в лиге чемпионов! Но это все в прошлом, уже история! А в настоящий момент надо доказать что мы Спартак, мы лучшие! Выходите на поле и доказывайте что Спартак чемпион!
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Микояновский мясокомбинат
1499409661
1-18 никто не отменял..)) Самая худшая команда в ЛЧ )))
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