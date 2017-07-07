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    Промес: «Можем показать миру, что такое «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подвел итоги прошлого сезона, а также поделился ожиданиями от предстоящего. Лидер красно-белых заявил, что хочет успешно выступить с командой в Лиге чемпионов.

    – О чем думаете в первую очередь, когда вспоминаете прошлый сезон?

    – «Мы это сделали». Первый титул за 16 лет, долгожданная победа. Я ведь так много мечтал о чемпионстве. Вспоминаю свои старые интервью, кажется, в каждом говорил, как хочу этого. А когда выполняешь то, что обещал, испытываешь невероятное счастье. По мне – это и есть настоящий футбол – ставить цели и достигать их. Сказать что-то, за что придется ответить. И мы ответили! Забивали на последних минутах – как я и Глуш, вырывали победы. Черт, слова оказались материальны, и от этого голова кружится!

    – Пора ставить новые задачи, не так ли?

    – Именно так. Реально верю в сказанное, потому будем говорить позитивные вещи. Нам надо защитить титул. Снова хочу быть первым, хочу выиграть Кубок, хочу как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я победитель, и не боюсь об этом сказать.

    – Как можно дальше в Лиге чемпионов – это насколько?

    – Будет безумием говорить, что мы ее должны выиграть. Даже я, мечтатель, это понимаю (смеется). Но показать миру, что такое «Спартак», сыграть классные матчи, забить хорошие голы, порадовать болельщиков – это мы можем. В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю клуба, чтобы все ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали: мы сделали, что могли, нам не стыдно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2017 01:55
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +709

      monser08 7 июля 2017, 16:33

      только не так как прошлом году, ага

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 10:05

      давайте антох верим в вас!!!

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 июля 2017, 09:42

      Желаю Спартаку удачи, конечно же.
      Но лишь бы не вышло, как говорил мой старый приятель, "Спиной по ноге".

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 июля 2017, 09:42

      При всём уважении к ФК"Спартак" и всем его игрокам и болещикам, вы слишком сильно размечтались. На данный момент, выигран только чемпионат страны и всё. Команда укомплектована, игроками, которые по своему уровню примерно на соответсвуют игрокам команд топовых чемпионатов из второй половины (Англия, Германия, Испания), а в ЛЧ, просто не будет. Там играют команды "зубры и динозавры" европейского футбола и если каким-то чудом удастся пройти в плей-офф лиги, не получив в соперники по группе какой нибудь Реал, Барсу, Баварию, Ювентус и тд., не устроившись на разгром, будет большая удача. Я конечно же желаю всем кто не равнодушен к судьбе красно-белых, удачи, но "зарываться носом в землю", бить себя в грудь и прибывать в эйфории от победы в чемпионате, тоже не советую, потому, что потом может быть очень обидно.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Болельщик Реал Мадрида 7 июля 2017, 09:59

      Не болельщик Спартака, но позволю себе поспорить... Против Ростова в прошлом сезоне выходила всякая "живность" - и ничёёё - потягались!!.. Подготовка команды, каждого игрока, климат в коллективе, мотивированность на борьбу - надеюсь, всё это есть и будет наращиваться!... Пора в ближайшие годы показать лицо российского футбола с лучшей стороны и в ЧМ и в еурокубках!... Жаждем побед!!!

      7
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 июля 2017, 09:41

      1-18 никто не отменял..))
      Самая худшая команда в ЛЧ )))

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 июля 2017, 09:34

      Удачи тебе, Антоха, и всей команде!

      Только не покажите "не с той стороны".. )))

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 июля 2017, 09:08

      У Спартака уже есть славная история, полуфинал кубка чемпионов, шесть побед из шести в группе в лиге чемпионов! Но это все в прошлом, уже история! А в настоящий момент надо доказать что мы Спартак, мы лучшие! Выходите на поле и доказывайте что Спартак чемпион!

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июля 2017, 09:03

      То что у спартаковских футболистов настрой самый боевой - это естесственно и правильно. Иначе зачем тогда играть? Другой вопрос, собирается ли Федун делать что то для достойного выступления команды в ЛЧ? Пока что то не видно трансферов для усиления. Бесплатный переход незвездного серба не считается.

      6
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      Рейтинг: +1426

      VSt 7 июля 2017, 08:42

      Хороший настрой, позитивный. Без звёздных закидонов, но трезво и конкретно.
      Будем болеть.
      Ждём. Удачи!!!

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 7 июля 2017, 08:32

      Сколько же громких слов от спартачей.... победа в чемпионате - это отлично! И есть чем гордиться, но вы сначала покажите достойный результат в ЛЧ, а уж потом народ сам вас будет хвалить.

      -1
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