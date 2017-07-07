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    Орлов: «Смолов скорее пойдет в «Спартак», чем в «Зенит»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По мнению Орлова, российский форвард предпочтет петербургскому клубу «Спартак», который участвует в Лиге чемпионов.

    «Что касается возможности перехода Смолова в «Зенит», то он скорее пойдет в «Спартак». Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, в группе. «Спартак» начнет играть в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

    Со спортивной точки зрения, конечно, лучше Федору перейти в «Спартак», но тут как получится», – заявил Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 00:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 июля 2017, 10:13

      Когда это крайний раз наши футболисты предпочитали "спортивную точку зрения" баблу?..

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 7 июля 2017, 09:19

      Смолов хорош.нам он пригодится.Андриано форму не набирает.Зе Луиш хороший нап,но часто травмируется,а Федя железный и забивной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июля 2017, 08:56

      Смолову нечего делать ни в Зените, ни в Спартаке, там его позиции заняты и будет
      протирать у них лавку.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 07:50

      Если бы все зависело только от Смолова, он бы уже тренировался в Спартаке.

      5
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 07:37

      Если Краснодар учтет желание Смолова,то смогут договориться со Спартаком. Я за Смолова в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 07:31

      Смолов хочет в Спартак. Спартак не хочет платить 30. Зенит хочет меняться. Краснодар хочет от Зенита обмен с доплатой. Денег у Зенита уже нет. Это факты. Вывод - если никто серьезно не уступит, все останется как есть.

      5
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      Рейтинг: +76

      P0rter > Сибирь за Спартак 8 июля 2017, 11:48

      Если у Зенита что-то и есть - то это деньги

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Сибирь за Спартак 14 июля 2017, 10:47

      Вы работаете в Зените?)))) Сколько инсайда)))

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 06:55

      Не знаю куда пойдет Федя, но Спартак точно не будет его ублажать, как Зенит Маноласа.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 июля 2017, 06:18

      Удивляюсь Бомбардиру! Он постоянно привлекает орлова, червя, думая, что мнение маразматиков кому-то интересно.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июля 2017, 05:05

      Останется в Краснодаре,ценник завышен

      2
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 04:48

      Галицкий и 30 лямов - шлагбаум.

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