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Орлов: «Смолов скорее пойдет в «Спартак», чем в «Зенит»

7 июля 2017, 00:29
14

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По мнению Орлова, российский форвард предпочтет петербургскому клубу «Спартак», который участвует в Лиге чемпионов.

«Что касается возможности перехода Смолова в «Зенит», то он скорее пойдет в «Спартак». Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, в группе. «Спартак» начнет играть в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

Со спортивной точки зрения, конечно, лучше Федору перейти в «Спартак», но тут как получится», – заявил Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Зенит Спартак Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Дядя Серёжа
1499392092
Галицкий и 30 лямов - шлагбаум.
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Mahone
1499393139
Останется в Краснодаре,ценник завышен
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serppion
1499397492
Удивляюсь Бомбардиру! Он постоянно привлекает орлова, червя, думая, что мнение маразматиков кому-то интересно.
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Одинокий волк Маквейд
1499399745
Не знаю куда пойдет Федя, но Спартак точно не будет его ублажать, как Зенит Маноласа.
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Сибирь за Спартак
1499401870
Смолов хочет в Спартак. Спартак не хочет платить 30. Зенит хочет меняться. Краснодар хочет от Зенита обмен с доплатой. Денег у Зенита уже нет. Это факты. Вывод - если никто серьезно не уступит, все останется как есть.
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SPARTAK 85
1499402232
Если Краснодар учтет желание Смолова,то смогут договориться со Спартаком. Я за Смолова в Спартаке.
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Svoysvoemubrat
1499403011
Если бы все зависело только от Смолова, он бы уже тренировался в Спартаке.
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vladimir-7
1499407018
Смолову нечего делать ни в Зените, ни в Спартаке, там его позиции заняты и будет протирать у них лавку.
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Gazelvagen877
1499408346
Смолов хорош.нам он пригодится.Андриано форму не набирает.Зе Луиш хороший нап,но часто травмируется,а Федя железный и забивной.
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momwig_
1499411609
Когда это крайний раз наши футболисты предпочитали "спортивную точку зрения" баблу?..
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