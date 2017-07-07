Орлов: «Смолов скорее пойдет в «Спартак», чем в «Зенит»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По мнению Орлова, российский форвард предпочтет петербургскому клубу «Спартак», который участвует в Лиге чемпионов.

«Что касается возможности перехода Смолова в «Зенит», то он скорее пойдет в «Спартак». Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, в группе. «Спартак» начнет играть в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

Со спортивной точки зрения, конечно, лучше Федору перейти в «Спартак», но тут как получится», – заявил Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».