«Эвертон» купит Жиру в качестве замены Лукаку

«Эвертон» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру. Сообщается, что 30-летний форвард стал для мерсисайдского клуба целью номер один в это межсезонье.

Руководство «Эвертона» видит в игроке сборной Франции замену Ромелу Лукаку, который в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед». «Ириски» готовы заплатить за Жиру около 20 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Жиру провел 29 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов.