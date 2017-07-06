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    «Эвертон» купит Жиру в качестве замены Лукаку

    «Эвертон» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру. Сообщается, что 30-летний форвард стал для мерсисайдского клуба целью номер один в это межсезонье.

    Руководство «Эвертона» видит в игроке сборной Франции замену Ромелу Лукаку, который в ближайшее время перейдет в «Манчестер Юнайтед». «Ириски» готовы заплатить за Жиру около 20 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне чемпионата Англии Жиру провел 29 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов.

    Источник: The Times

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    06.07.2017 15:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 июля 2017, 20:52

      через года 3 Лазакета купят ))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июля 2017, 16:55

      Оливье достаточно квалифицированный нападающий , он конечно совсем другого плана игрок, чем Лукаку , если Лукаку можно наверное сравнить с Игуаином (и тот и другой прежде всего прежде всего страйкеры ) ,то Жиру можно сравнить по игре с Бензема , и тот и другой хороши в подыгрыше, рядом с Жиру обязательно должны быть игроки с которыми он может обыграться , если в Эвертоне таких игроков найдут , то Жиру там заиграет (при Лукаку таких игроков не было , особенно при Кумане).

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