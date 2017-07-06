Два фаната «Факела» отделались условными сроками за драку и стрельбу из оружия

Состоялся суд на двумя фанатами «Факела», которые были приговорены по его итогам к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года за драку со стрельбой после матча с московским «Динамо» (2:1).

«По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Центрального районного суда г. Воронежа К. и Ч. признаны виновными в совершении преступления, которым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы условно, с испытательным сроком на два года», – сообщает пресс-служба центрального районного суда Воронежа.

Напомним, что сам инцидент произошел 15 октября 2016 года, когда болельщики «Факела» устроили драку после матча с фанатами «Динамо» на перекрестке улиц Комиссаржевская и Никитинская. В ходе нее было произведено несколько выстрелов из неустановленного оружия.