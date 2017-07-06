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    Два фаната «Факела» отделались условными сроками за драку и стрельбу из оружия

    Состоялся суд на двумя фанатами «Факела», которые были приговорены по его итогам к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года за драку со стрельбой после матча с московским «Динамо» (2:1).

    «По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Центрального районного суда г. Воронежа К. и Ч. признаны виновными в совершении преступления, которым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы условно, с испытательным сроком на два года», – сообщает пресс-служба центрального районного суда Воронежа.

    Напомним, что сам инцидент произошел 15 октября 2016 года, когда болельщики «Факела» устроили драку после матча с фанатами «Динамо» на перекрестке улиц Комиссаржевская и Никитинская. В ходе нее было произведено несколько выстрелов из неустановленного оружия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 06:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 июля 2017, 21:10

      Стрелял сотрудник РОВД,осудили фаната!Не Родина,а грязевая ванна.

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 6 июля 2017, 08:01

      Хватит уже прощать такое - нужны реальные сроки. Условный срок в данном случае неуместен для страны с таким высоким уровнем преступности.

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