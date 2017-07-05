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    ФИФА отказалась переносить время финала ЧМ-2018, игра начнется в 18:00 по Москве

    ФИФА приняла решение не переносить время начала финального матча чемпионата мира-2018, который пройдет на московском стадионе «Лужники». Как и было намечено ранее, главная игра года начнется в 18:00 по местному времени.

    Напомним, что ранее крупные британские телекомпании выступили с просьбой перенести стартовый свисток на более позднее время в связи с накладкой на мужской финал главного теннисного турнира года – Уимблдона.

    «Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени. Возможность изменения начала матча не рассматривается», – сказали в пресс-службе ФИФА.

    Финал чемпионата мира-2018 пройдет 15 июля 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2017 19:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 00:51

      Лучше бы сделали в 20:00 начало.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 11:55

      Не, для Сибири 18.00 само то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 июля 2017, 23:12

      Какой еще Уимблдон, рядовое событие несопоставимое с финалом ЧМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 5 июля 2017, 21:01

      Эх на работе нужно будет отпрашиваться.не успею.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июля 2017, 20:37

      Блять, и мы с пацанами запланировали домино на шесть вечера...
      Мы тоже поддержим англичан в их просьбе!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 5 июля 2017, 20:15

      А давайте еще матч останавливать,когда кого-нибудь,я извиняюсь,по большому приспичит)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 июля 2017, 19:43

      Пусть лучше свой теннис переносят

      5
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