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  • ФИФА отказалась переносить время финала ЧМ-2018, игра начнется в 18:00 по Москве

ФИФА отказалась переносить время финала ЧМ-2018, игра начнется в 18:00 по Москве

5 июля 2017, 19:38
7

ФИФА приняла решение не переносить время начала финального матча чемпионата мира-2018, который пройдет на московском стадионе «Лужники». Как и было намечено ранее, главная игра года начнется в 18:00 по местному времени.

Напомним, что ранее крупные британские телекомпании выступили с просьбой перенести стартовый свисток на более позднее время в связи с накладкой на мужской финал главного теннисного турнира года – Уимблдона.

«Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени. Возможность изменения начала матча не рассматривается», – сказали в пресс-службе ФИФА.

Финал чемпионата мира-2018 пройдет 15 июля 2018 года.

Источник: ТАСС
Комментарии (7)
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alex kidn
1499273009
Пусть лучше свой теннис переносят
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DUMOH
1499274929
А давайте еще матч останавливать,когда кого-нибудь,я извиняюсь,по большому приспичит)))
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семёнычев
1499276223
Блять, и мы с пацанами запланировали домино на шесть вечера... Мы тоже поддержим англичан в их просьбе!!
Ответить
абжора
1499277706
Эх на работе нужно будет отпрашиваться.не успею.
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roman230582
1499285577
Какой еще Уимблдон, рядовое событие несопоставимое с финалом ЧМ
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DeutschlandUberAlles
1499291505
Лучше бы сделали в 20:00 начало.
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