ФИФА отказалась переносить время финала ЧМ-2018, игра начнется в 18:00 по Москве

ФИФА приняла решение не переносить время начала финального матча чемпионата мира-2018, который пройдет на московском стадионе «Лужники». Как и было намечено ранее, главная игра года начнется в 18:00 по местному времени.

Напомним, что ранее крупные британские телекомпании выступили с просьбой перенести стартовый свисток на более позднее время в связи с накладкой на мужской финал главного теннисного турнира года – Уимблдона.

«Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени. Возможность изменения начала матча не рассматривается», – сказали в пресс-службе ФИФА.

Финал чемпионата мира-2018 пройдет 15 июля 2018 года.