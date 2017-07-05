Зюганов рассказал, усилит ли Роналду «Спартак»

Депутат Госдумы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов высоко оценил игру нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По его словам, игрок сборной Португалии смог бы усилить московский «Спартак».

«Роналду? Шикарный футболист. Не зря он считается одним из лучших, одним из самых высокооплачиваемых. Ну, ему стоит платить, он играет здорово, смотрится хорошо, двигается.

Способен ли он усилить «Спартак»? Я за то, чтобы у нас росли на примере лучших футболистов. У нас и свои были. Яшин был лучшим вратарем мира, Стрельцов был лучшим нападающим, Бышовец блестяще играл. Шестернев был классным защитником. Есть чему поучиться и у наших, и у мировых звезд. Надо как можно больше тренироваться и играть с полной отдачей», – отметил Зюганов.