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    Зюганов рассказал, усилит ли Роналду «Спартак»

    Депутат Госдумы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов высоко оценил игру нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По его словам, игрок сборной Португалии смог бы усилить московский «Спартак».

    «Роналду? Шикарный футболист. Не зря он считается одним из лучших, одним из самых высокооплачиваемых. Ну, ему стоит платить, он играет здорово, смотрится хорошо, двигается.

    Способен ли он усилить «Спартак»? Я за то, чтобы у нас росли на примере лучших футболистов. У нас и свои были. Яшин был лучшим вратарем мира, Стрельцов был лучшим нападающим, Бышовец блестяще играл. Шестернев был классным защитником. Есть чему поучиться и у наших, и у мировых звезд. Надо как можно больше тренироваться и играть с полной отдачей», – отметил Зюганов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 13:53
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 июля 2017, 00:38

      Уважаемый футбольный эксперт Зюганов готов словом поддержать будущих "Стрельцовых и Яшиных...".
      Будет ли польза от слов бестолкового?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 июля 2017, 00:27

      У коммунистов ни когда не было хороших отношений с экономикой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:24

      Зюга ,а ты прими его в свою партию?И все пойдет ,как по маслу!))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 5 июля 2017, 22:17

      - Виктор, добрый день. Подскажите, когда вы решили баллотироваться в ЗакС?

      – Я сейчас не готов отвечать на вопросы.

      - Но поздравить с победой вас же можно уже?

      – Можно, поздравьте.

      - Кстати, вы были когда-нибудь в Мариинском дворце?

      – Конечно, часто бывал. У меня там мать работает.

      - Она помогала вам на выборах?

      – Если только морально.

      - Как много встреч с избирателями вы провели во время кампании?

      – Я не буду отвечать на этот вопрос.

      - Ни одной?

      – Я не сказал этого, я просто ушел от ответа.

      - Вы хорошо знакомы с законодательной работой, с законом о бюджете? Чем вы собираетесь заниматься в ЗакСе?

      – Я — ничем. Не готов отвечать на вопросы.

      - Вы же шли на выборы с определенной программой и целями?

      – Наверное. Я не могу ответить, если хотите, придумайте что-нибудь сами.

      - Не хотелось бы, спрашиваю, чтобы выяснить ваши взгляды и позицию.

      – Когда приступлю к работе, тогда пожалуйста.

      - Правильно я понимаю, что вы будете работать в комиссии ЗакСа по спорту, потому что это одно из наиболее близких вам направлений?

      – Может быть.

      - До этого вы, когда приходили в Мариинский дворец к маме, вы чем занимались?

      – Помогал, но можно сказать, что изучал просторы дворца.

      - В чем выражалась эта помощь?

      – Зачем вам это знать? Я не отвечу — я скромный депутат.

      - А еще самый молодой... Вам льстит такой карьерный успех?

      – Мне нет, а вот остальным, по ходу да.

      - Считаете, что сможете на равных общаться с более возрастными депутатами?

      – Я — человек общительный, язык есть. Со всеми могу найти общий язык.

      - Где вы были в ночь выборов?

      – И там, и там. А где — секрет.

      - На участках, видимо, или в избиркоме?

      – Да, там был. Больше ничего вам не скажу.

      - Можно тогда последний вопрос: выборы прошли честно?

      – Конечно.

      - А как же сообщения наблюдателей о нарушениях?

      – Мне никто ничего не сообщал.

      Беседовала Ксения Клочкова,

      «Фонтанка.ру»

      По предварительным результатам голосования на выборах в петербургский ЗакС, партия ЛДПР набирает 12 процентов и получает три мандата. Одним из тех, кто проходит по списку партии Жириновского, оказался 21-летний футболист, сын депутата от «Единой России» лыжницы Любови Егоровой. Виктор Сысоев набрал наибольший результат среди элдэпээровцев на 22-й территории во Фрунзенском районе. На выборах по одномандатному округу там победила сама Егорова.

      Как писала «Фонтанка», Сысоев — профессиональный футболист. Играл в ФК «Динамо СПб». В сезоне-2014/2015 сыграл на поле 12 минут, в 2015/2016 – 1 минуту. Сейчас, как говорится на сайте "Динамо", – "свободный агент". Судя по фотографиям в социальных сетях, будущий депутат имеет татуировку Grazie i genitori per avermi dato la vita, что можно перевести как «Спасибо родителям за подаренную мне жизнь».

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      Рейтинг: +387

      Vizual 5 июля 2017, 22:14

      «Фонтанка» поговорила с выигравшим выборы 21-летним футболистом Виктором Сысоевым. Сын лыжницы Егоровой, самый молодой и теперь уже потомственный парламентарий в интервью с успехом доказал, что с работой в ЗакСе справится.
      А если не получается в футболе то на верха

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      Рейтинг: +387

      Vizual 5 июля 2017, 22:13

      и из них получаются Коки или Дзю

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      Рейтинг: +387

      Vizual 5 июля 2017, 22:10

      Не будет у нас никогда нормальной детской школы,только для элиты.у меня сын занимался футболом 10 лет,хочешь играть в турнире в другом городе минимум отвали 10-15к за питалово и проживание это для провинции

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 июля 2017, 21:56

      Как обычно кпрф живет прошлым

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 5 июля 2017, 20:49

      опять политота в футболе... выборы чтоль где?

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      Рейтинг: +899

      Krics 5 июля 2017, 19:29

      Обама усилит партию Зюганова.

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