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    В КПРФ предлагают запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров

    Депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин предложил ввести законодательный запрет выделять государственные средства на покупку иностранных футболистов. По его словам, для приобретения легионеров следует привлекать частные средства.

    Стоит отметить, что сегодня в Госдуме пройдeт «правительственный час» с участием вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы спорта.

    «В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.

    Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы», – сказал Афонин.

    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2017 12:20
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +899

      Krics 5 июля 2017, 19:35

      А еще разогнать думу, которая сидит на шее населения России.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 июля 2017, 18:16

      Давно пора!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 17:02

      А почему Тина не показывает в прямом эфире этот "правительственный час" с Мутько . Было бы очень интересно ! А то сейчас начнутся всякие "выверенные" фразы из этого спектакля !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 июля 2017, 16:26

      Идея хорошая. Профессиональный футбол не должен на шее у государства висеть. Но в россии сейчас это невозможно. Иначе футбол вообще кончится.. Поэтапно нужно переходить к этому.. А что касается госкорпораций , то как будто не найдут как эти деньги передать клубу другим путем..

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mihail200606 5 июля 2017, 17:12

      Думаю футбол не кончится,просто станут жить по средствам.Как бывшие соц.страны.Хотя понятно,что футбол будет средненький(очень).Примерно,как "Лады".Зато станут появляться Левандовские и Модричи.

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > mihail200606 6 июля 2017, 07:53

      Для кучки зажравшихся миллионеров, может и кончится, а массовое возрождение начнется, если эти деньги пойдут на развитие детского клубного футбола.

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 июля 2017, 16:11

      отличная идея. а лучше вообще не спонсировать клубы гос корпорациям. все в частные руки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 5 июля 2017, 15:29

      Все правильно говорит. Вот бы только прислушивались к таким инициативам. Ведь в случае реализации этого подхода сразу пропадает необходимость лимита на легионеров. Поскольку не будет много средств на их покупку.

      1
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 5 июля 2017, 15:26

      блять.....как-будто не Бомбардир читаю, а РИА Новости...)))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 5 июля 2017, 15:24

      берд... в Китае предложили хорошую штуку... 100% налог на покупку легионеров! вот нам его тоже надо! тогда будет выгоднее вкладывать деньги в развитие наших футболистов, а не тратить 50+50млн на игрока из-за рубежа...

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > RedGreenHooligan 5 июля 2017, 15:39

      Это поможет, если тратишь свои деньги

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2017, 15:09

      А Единую Россию
      Коммунисты спросили?

      2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 5 июля 2017, 15:05

      А что, в этом что то есть.

      2
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