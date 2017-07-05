В КПРФ предлагают запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров

Депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин предложил ввести законодательный запрет выделять государственные средства на покупку иностранных футболистов. По его словам, для приобретения легионеров следует привлекать частные средства.

Стоит отметить, что сегодня в Госдуме пройдeт «правительственный час» с участием вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы спорта.

«В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.

Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы», – сказал Афонин.