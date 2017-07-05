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  • В КПРФ предлагают запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров

В КПРФ предлагают запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров

5 июля 2017, 12:20
39

Депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин предложил ввести законодательный запрет выделять государственные средства на покупку иностранных футболистов. По его словам, для приобретения легионеров следует привлекать частные средства.

Стоит отметить, что сегодня в Госдуме пройдeт «правительственный час» с участием вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы спорта.

«В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.

Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы», – сказал Афонин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (39)
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Одинокий волк Маквейд
1499246932
Дельное предложение, но полумера и не прокатит.
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Сибирь за Спартак
1499249158
Цель депутатов достигнута - показать озабоченность положением дел в футболе, раз мы с вами на этой ветке. А решают в администрации президента.
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Svoysvoemubrat
1499251923
Черная полоса у Зеньки пошла - то Фурс нагородил семь верст до небес и все лесом, теперь коммунисты газовый краник перекрыть надумали. Прямо беда, остается с Кокоши снять повязочку капитанскую и тренироваться заставлять.
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Одинокий волк Маквейд
1499253719
Это висело в воздухе. Хватит из бюджета готовить игроков других сборных. Менагеров некоторых клубов на Неве, не буду говорить каких пора обезжирить законодательно. На совесть и здравый смысл надежды нет, эти понятия им не знакомы. Если не в этот раз, то позже подобное решение будет принято, оно просто вырастает из логики вещей.
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RedWhiteFans2
1499256078
Достали уже чиновники- хамы закрышеванные плюющие на народ.
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kara-mba
1499256304
А что, в этом что то есть.
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subbotaspartak
1499256555
А Единую Россию Коммунисты спросили?
Ответить
red_blue_fury
1499257618
блять.....как-будто не Бомбардир читаю, а РИА Новости...)))))))
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Тони Монтана Б
1499260311
отличная идея. а лучше вообще не спонсировать клубы гос корпорациям. все в частные руки.
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mihail200606
1499261188
Идея хорошая. Профессиональный футбол не должен на шее у государства висеть. Но в россии сейчас это невозможно. Иначе футбол вообще кончится.. Поэтапно нужно переходить к этому.. А что касается госкорпораций , то как будто не найдут как эти деньги передать клубу другим путем..
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