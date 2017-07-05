Аленичев не захотел работать в Серии B

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что после ухода из столичного клуба у него было предложение о работе в одном из клубов итальянской Серии B.

– Покинув «Спартак», вы уехали за рубеж. Была ли возможность поработать там?

– Была, в Серии B, в Италии. Сразу отверг предложение. Во-первых, это определенные сложности – надо, например, перевозить семью. Во-вторых, мне все-таки хочется поработать в России. В свое время прошел заграницу в качестве футболиста. Не отвергаю, что в дальнейшем рассмотрю предложения оттуда, но на данном этапе хочу тренировать наш клуб.

– В какой команде Серии B могли оказаться?

– Не хочу об этом говорить.

– Как восприняли новость о том, что Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити»?

– С огромным уважением отношусь к Леониду Викторовичу, который всем все доказал, выиграв столько трофеев с ЦСКА. И когда в конце прошлого года пошли разговоры, что он покинет армейцев, был почти на сто процентов уверен, что он готовит себя к тренерской карьере за рубежом. Безусловно, для Слуцкого это очень хорошо. Надеюсь, он сумеет извлечь максимальную пользу от работы в Англии, поднимет свою квалификацию еще на несколько ступеней.

Для российского футбола это тоже здорово. У нас были прецеденты, когда отечественные специалисты работали за рубежом, но никто из них не засветился в топ-чемпионатах. Надеюсь, Леонид Викторович своим примером пробьет дорогу другим нашим тренерам.