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    Аленичев не захотел работать в Серии B

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что после ухода из столичного клуба у него было предложение о работе в одном из клубов итальянской Серии B.

    – Покинув «Спартак», вы уехали за рубеж. Была ли возможность поработать там?

    – Была, в Серии B, в Италии. Сразу отверг предложение. Во-первых, это определенные сложности – надо, например, перевозить семью. Во-вторых, мне все-таки хочется поработать в России. В свое время прошел заграницу в качестве футболиста. Не отвергаю, что в дальнейшем рассмотрю предложения оттуда, но на данном этапе хочу тренировать наш клуб.

    – В какой команде Серии B могли оказаться?

    – Не хочу об этом говорить.

    – Как восприняли новость о том, что Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити»?

    – С огромным уважением отношусь к Леониду Викторовичу, который всем все доказал, выиграв столько трофеев с ЦСКА. И когда в конце прошлого года пошли разговоры, что он покинет армейцев, был почти на сто процентов уверен, что он готовит себя к тренерской карьере за рубежом. Безусловно, для Слуцкого это очень хорошо. Надеюсь, он сумеет извлечь максимальную пользу от работы в Англии, поднимет свою квалификацию еще на несколько ступеней.

    Для российского футбола это тоже здорово. У нас были прецеденты, когда отечественные специалисты работали за рубежом, но никто из них не засветился в топ-чемпионатах. Надеюсь, Леонид Викторович своим примером пробьет дорогу другим нашим тренерам.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.07.2017 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 17:04

      Испугался за свои кондиции ! Причем здесь семья ! Ты ж мужик .

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