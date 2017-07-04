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    Канчельскис: «Я не понимаю, как вообще некоторые футболисты попали в состав сборной России»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что в сборной России существует конфликт между некоторыми игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым. По мнению ветерана, специалист по личным мотивам не вызывает ряд футболистов, которые могут усилить национальную команду.

    «У Черчесова неоднократно случались конфликты, то в одном клубе, то еще где-то. В сборной должны играть лучшие. Сейчас играют некоторые футболисты, фамилии я не буду называть, но я не понимаю, как они вообще попали в сборную.

    Например, Денисов мог бы усилить команду. Одно дело конфликт в «Динамо», ну а какое отношение это имеет к национальной команде, где надо защищать честь страны.

    Мне непонятны решения Черчесова и его поведение: «я сказал», «я это, я то». Ведет себя как царь, наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает. В сборной свои личные амбиции и неприязнь, надо убрать в сторону», – заявил Канчельскис.

    Ранее ряд футболистов опровергли информацию, что они находятся в конфликте с Черчесовым.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.07.2017 11:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2017, 15:30

      мало того что у нас игроков приличных нет но тренеров днем с огнем не найти есть один и тот туркмен

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 июля 2017, 15:01

      Прошедший турнир показал,что с таким составом,тренерами и игрой сборная может выйти из группы только случайно:если группа получится самой легкой,а соперники в матчах не смогут попасть в ворота,а наши с помощью дурацкого автогола одержат победу! И понятно
      ,что сборную надо усиливать,причем не только игроками,но и тренерами!

      1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > nemolod 4 июля 2017, 22:37

      наша сборная даже случайно не выходит

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2017, 14:46

      Бывает футболист по игровым качествам неплох, но конкретной команде только навредит.

      Все сильнейшие, которых одобрил бы Канчельскис, давно ничего не выигрывали.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 июля 2017, 13:43

      Вся надежда на палку и кнут. Как Хиддинг поставил многих на диету- был результат . а то разжиревших много.

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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 4 июля 2017, 13:35

      бородюк был нормальный вариант

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 июля 2017, 13:01

      предшественник Черчесова, такой итальянский старичок в очочках, вёл себя тоже как царь, только в марте 1917 года, то есть низложенный...

      Вроде бы и царь, а от престола отрёкся... хочешь- играй, не хочешь- не играй.... Если руководство РЕШИЛО поставить "царём" Черчесова, то значит, что ничего лучшего придумать не могло...

      Более того, Черчесов ОТКАЗЫВАЛСЯ от сборной, но его уболтали!!!

      Рулить- прерогатива капитана корабля, а не уважаемых пасажиров, каким в нашем футболе и является Канчельскис...

      НАМ В СВОЁ ВРЕМЯ БУРБУЛИС МОЗГИ ЗА.БЫВАЛ, ТЕПЕРЬ ДРУГОЙ ЛАТЫШ ПЫТАЕТСЯ.... кстати, непонятно ещё не латыш ли Чубайс?))))))

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ara Raisovich 4 июля 2017, 13:15

      даже не слышал об этом....
      интересно....

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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > семёнычев 4 июля 2017, 15:28

      Канчельскис хохол, он родился в Хохляндии и если бы не СССР то играл бы за хохлов надо бы знать батенька в Англии его и то больше знают чем у нас

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Garrincha58 4 июля 2017, 18:52

      не может быть Канчельскис хохлом, пусть он хоть в Греции родится)))
      вот я в Татарии родился, однако не обрезали))) и фамилию на Семигуллин не поменяли, так что я- русский, а Андрюша- скорее всего Андрюс...
      ну, а то, что его в Англии знают больше, так ты спроси у итальянцев, кто такие Фальконе и Расстрелли- они тоже не вспомнят)))) а питерские сразу скажут....

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      Рейтинг: +12329

      Вомбат > семёнычев 4 июля 2017, 21:32

      И как вы с таким пещерным национализмом столько плюсов набрали? Если его далекий предок по отцовской линии имел бы фамилию Кацадзе, а все остальные 100000 предков были русские, у вас он тоже был бы грузин. Раз Кацадзе.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Вомбат 4 июля 2017, 21:55

      я бы ещё больше плюсов набрал, будь я "Иваном, родства не помнящим,""""-
      А Канчельскис, рассказывая о своём папе, говорит, что папа РОДОМ ИЗ КАУНАСА, да и глупо было бы предполагать, что "грузин Кацадце" позволит своего сына записать русским, будь у него хоть какое-то понятие о своей фамилии....
      это у евреев по-другому, потому то все евреи с русскими фамилиями и сидят в Думах, да в Правительстве....

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 12:48

      Ротация футболистов - единственное, что можно сделать и, если пазл сложится, игра может быть качественней.

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 12:33

      Могут к Черчесову еще одного тренера добавить.

      4
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 4 июля 2017, 12:09

      Короче, нужно найти другого тренера пока не поздно, хотя, уже поздно.

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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > FRZZ 4 июля 2017, 12:16

      Поздно стало, когда начали говорить "ну, до ЧМ ещё 4 года"... А надо было еще до ЧЕ разогнать эту шарашку и наигрывать молодых.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июля 2017, 12:06

      Как везде в стране... Через постель :)

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