Канчельскис: «Я не понимаю, как вообще некоторые футболисты попали в состав сборной России»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что в сборной России существует конфликт между некоторыми игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым. По мнению ветерана, специалист по личным мотивам не вызывает ряд футболистов, которые могут усилить национальную команду.

«У Черчесова неоднократно случались конфликты, то в одном клубе, то еще где-то. В сборной должны играть лучшие. Сейчас играют некоторые футболисты, фамилии я не буду называть, но я не понимаю, как они вообще попали в сборную.

Например, Денисов мог бы усилить команду. Одно дело конфликт в «Динамо», ну а какое отношение это имеет к национальной команде, где надо защищать честь страны.

Мне непонятны решения Черчесова и его поведение: «я сказал», «я это, я то». Ведет себя как царь, наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает. В сборной свои личные амбиции и неприязнь, надо убрать в сторону», – заявил Канчельскис.

Ранее ряд футболистов опровергли информацию, что они находятся в конфликте с Черчесовым.