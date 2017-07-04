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  • Канчельскис: «Я не понимаю, как вообще некоторые футболисты попали в состав сборной России»

Канчельскис: «Я не понимаю, как вообще некоторые футболисты попали в состав сборной России»

4 июля 2017, 11:54
18

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что в сборной России существует конфликт между некоторыми игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым. По мнению ветерана, специалист по личным мотивам не вызывает ряд футболистов, которые могут усилить национальную команду.

«У Черчесова неоднократно случались конфликты, то в одном клубе, то еще где-то. В сборной должны играть лучшие. Сейчас играют некоторые футболисты, фамилии я не буду называть, но я не понимаю, как они вообще попали в сборную.

Например, Денисов мог бы усилить команду. Одно дело конфликт в «Динамо», ну а какое отношение это имеет к национальной команде, где надо защищать честь страны.

Мне непонятны решения Черчесова и его поведение: «я сказал», «я это, я то». Ведет себя как царь, наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает. В сборной свои личные амбиции и неприязнь, надо убрать в сторону», – заявил Канчельскис.

Ранее ряд футболистов опровергли информацию, что они находятся в конфликте с Черчесовым.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (18)
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Дядя Серёжа
1499158967
Царь, очень приятно, Царь...
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la verdad
1499159185
Как везде в стране... Через постель :)
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Сибирь за Спартак
1499160826
Могут к Черчесову еще одного тренера добавить.
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Одинокий волк Маквейд
1499161731
Ротация футболистов - единственное, что можно сделать и, если пазл сложится, игра может быть качественней.
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семёнычев
1499162483
предшественник Черчесова, такой итальянский старичок в очочках, вёл себя тоже как царь, только в марте 1917 года, то есть низложенный...
Вроде бы и царь, а от престола отрёкся... хочешь- играй, не хочешь- не играй.... Если руководство РЕШИЛО поставить "царём" Черчесова, то значит, что ничего лучшего придумать не могло...
Более того, Черчесов ОТКАЗЫВАЛСЯ от сборной, но его уболтали!!!
Рулить- прерогатива капитана корабля, а не уважаемых пасажиров, каким в нашем футболе и является Канчельскис...
НАМ В СВОЁ ВРЕМЯ БУРБУЛИС МОЗГИ ЗА.БЫВАЛ, ТЕПЕРЬ ДРУГОЙ ЛАТЫШ ПЫТАЕТСЯ.... кстати, непонятно ещё не латыш ли Чубайс?))))))
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Sanzhakov
1499164511
бородюк был нормальный вариант
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aurora5858
1499165002
Вся надежда на палку и кнут. Как Хиддинг поставил многих на диету- был результат . а то разжиревших много.
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vitvik
1499168817
Бывает футболист по игровым качествам неплох, но конкретной команде только навредит.
Все сильнейшие, которых одобрил бы Канчельскис, давно ничего не выигрывали.
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nemolod
1499169697
Прошедший турнир показал,что с таким составом,тренерами и игрой сборная может выйти из группы только случайно:если группа получится самой легкой,а соперники в матчах не смогут попасть в ворота,а наши с помощью дурацкого автогола одержат победу! И понятно ,что сборную надо усиливать,причем не только игроками,но и тренерами!
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Garrincha58
1499171406
мало того что у нас игроков приличных нет но тренеров днем с огнем не найти есть один и тот туркмен
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