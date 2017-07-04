Булавин: «Кокорин вписался бы в «Краснодар» заметно гармоничнее, чем Дзюба»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился своим мнением, почему Александр Кокорин не может проявить себя в питерском клубе. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Краснодар».

«Александр Кокорин в игру «Краснодара», как мне кажется, вписался бы заметно гармоничнее, нежели Артем Дзюба. А так, Кокорина питерские болельщики не очень сильно жалуют, ведь ожиданий от него были больше.

Он был кандидатом в сборную России, неплохо проявлял себя в «Динамо». Мне кажется, причина в том, что Кокорин не привык в «Динамо» к черновой работе, он не был задействован при оборонительных действиях команды.

В «Зените» от него потребовали отрабатывать и в защите, а с этим у футболиста получается сложнее. Ну и некоторые вещи вне футбольного поля, наверное, также играют роль», – заявил Булавин.

В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.