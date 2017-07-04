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    Булавин: «Кокорин вписался бы в «Краснодар» заметно гармоничнее, чем Дзюба»

    Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился своим мнением, почему Александр Кокорин не может проявить себя в питерском клубе. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Краснодар».

    «Александр Кокорин в игру «Краснодара», как мне кажется, вписался бы заметно гармоничнее, нежели Артем Дзюба. А так, Кокорина питерские болельщики не очень сильно жалуют, ведь ожиданий от него были больше.

    Он был кандидатом в сборную России, неплохо проявлял себя в «Динамо». Мне кажется, причина в том, что Кокорин не привык в «Динамо» к черновой работе, он не был задействован при оборонительных действиях команды.

    В «Зените» от него потребовали отрабатывать и в защите, а с этим у футболиста получается сложнее. Ну и некоторые вещи вне футбольного поля, наверное, также играют роль», – заявил Булавин.

    В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.07.2017 07:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 июля 2017, 15:02

      булавин нахер иди

      0
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 4 июля 2017, 08:09

      Ну и некоторые вещи вне футбольного поля, наверное, также играют роль», – заявил Булавин.Кокорин вписался

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