Слуцкий после первой тренировки в «Халл Сити»: «Пытаюсь объяснить игрокам свои принципы. У нас хороший контакт»

Игроки «Халл Сити» провели первую тренировку в рамках межсезонного сбора под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого. Россиянин подвел итог началу тренировочной работы.

– Сегодня первый день предсезонной подготовки. Почувствовали ли вы, что теперь все по-настоящему?

– Да, я очень рад. Сегодня у меня первая встреча с игроками на английском. Состоялась первая тренировка. Все прошло хорошо, игроки вернулись в хорошей форме. У этих футболистов очень профессиональное отношение к делу. Думаю, это действительно хорошее начало. Впереди нас ждет важный отрезок времени, потому что в течение следующих десяти дней у нас будет по две тренировки. Пока я пытаюсь объяснить подопечным свои принципы и философию. У нас с ними хороший контакт.

– Что вы сказали игрокам на встрече?

– Все, как на обычной встрече. Поздоровался, рассказал немного о себе. Разумеется, много внимания уделялось планам на предсезонную подготовку, ведь пять недель – это очень маленький срок для построения новой команды. Сказал также о целях на следующий сезон. Конечно же, это выход в Премьер-лигу. Многие игроки готовы помочь команде в этом. Очень важно, что в команде есть лидеры, английские игроки: Мэйсон, Мейлер, Доусон, Хаддлстоун, Клукас. Также есть хорошие игроки атаки: Диоманде, Эвандро, Эрнандес, Гросицки. Есть и молодые футболисты, которые получат шанс сыграть за первую команду.