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    Слуцкий после первой тренировки в «Халл Сити»: «Пытаюсь объяснить игрокам свои принципы. У нас хороший контакт»

    Игроки «Халл Сити» провели первую тренировку в рамках межсезонного сбора под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого. Россиянин подвел итог началу тренировочной работы.

    – Сегодня первый день предсезонной подготовки. Почувствовали ли вы, что теперь все по-настоящему?

    – Да, я очень рад. Сегодня у меня первая встреча с игроками на английском. Состоялась первая тренировка. Все прошло хорошо, игроки вернулись в хорошей форме. У этих футболистов очень профессиональное отношение к делу. Думаю, это действительно хорошее начало. Впереди нас ждет важный отрезок времени, потому что в течение следующих десяти дней у нас будет по две тренировки. Пока я пытаюсь объяснить подопечным свои принципы и философию. У нас с ними хороший контакт.

    – Что вы сказали игрокам на встрече?

    – Все, как на обычной встрече. Поздоровался, рассказал немного о себе. Разумеется, много внимания уделялось планам на предсезонную подготовку, ведь пять недель – это очень маленький срок для построения новой команды. Сказал также о целях на следующий сезон. Конечно же, это выход в Премьер-лигу. Многие игроки готовы помочь команде в этом. Очень важно, что в команде есть лидеры, английские игроки: Мэйсон, Мейлер, Доусон, Хаддлстоун, Клукас. Также есть хорошие игроки атаки: Диоманде, Эвандро, Эрнандес, Гросицки. Есть и молодые футболисты, которые получат шанс сыграть за первую команду.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    03.07.2017 21:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +423

      Drapik 3 июля 2017, 23:51

      новости пердива

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 23:12

      Занятно, русский тренер учит англичан футболу. Это как учить узбека готовить плов.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 3 июля 2017, 22:51

      Какие у него интересно принципы?) Прогибаться под руководство?)Да на стуле качаться))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 3 июля 2017, 22:43

      Тигры порвите всех!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 22:32

      Слуцкий бросил вызов судьбе, это сильный поступок, не пиар. Может Абрамович и помог первое время, но тренировать-то будет Леня. Желаю только успеха.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 июля 2017, 22:06

      Удачи Леониду Викторовича теперь буду следить за игрой Халла

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Dellleone 3 июля 2017, 22:24

      Теперь вся Россия будет следить за Халлом))

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