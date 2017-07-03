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    Шишкин в качестве свободного агента перешел в «Краснодар», подписав соглашение на три года

    «Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Локомотива» Романом Шишкиным. Срок соглашения – три года. 30-летний игрок присоединился к «быкам» в качестве свободного агента.

    На официальном сайте железнодорожников в свою очередь сообщается, что договор с Шишкиным, рассчитанный до лета 2019 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

    Вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в краснодарском клубе, приняв участие в составе «горожан» в шести матчах РФПЛ.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    03.07.2017 19:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 июля 2017, 08:08

      Остается только пожелать Роме удачи в новом клубе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 июля 2017, 22:26

      паспорт бы одели в форму и все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 3 июля 2017, 21:38

      Геркус офигеть супер менеджер.Вроде от человека Гинера избавились,так держите от Миллера.За что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 21:06

      Игрок понял, что так лучше, Локомотив решил проблему, а Краснодар ожидает пользу от приобретения...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 3 июля 2017, 20:08

      хороший игрок тем более бесплатно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 19:54

      Не самый плохой игрок, скажем так, плюс на халяву.

      6
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 10:47

      Думаю, что за расторжение кто-то кому-то заплатил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > LokoGoGo 4 июля 2017, 10:54

      не владею информацией

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > 4 июля 2017, 10:56

      Если Семин не видит его в составе, чего тянуть кота, нужно определяться

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 11:03

      согласен) Всегда нравилась игра Шишкина. Хорошо, что не оставили на банке

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 июля 2017, 19:51

      удачи, Рома. Спасибо за все!

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 июля 2017, 19:31

      в этом году все трансферы шишканутые

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 июля 2017, 19:22

      А Краснодару-то он зачем?

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 июля 2017, 19:13

      Краснодар будет одевать всех на Шишку теперь без аренды.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > DIDI 23 3 июля 2017, 20:51

      шишку не сломай

      3
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