Шишкин в качестве свободного агента перешел в «Краснодар», подписав соглашение на три года

«Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Локомотива» Романом Шишкиным. Срок соглашения – три года. 30-летний игрок присоединился к «быкам» в качестве свободного агента.

На официальном сайте железнодорожников в свою очередь сообщается, что договор с Шишкиным, рассчитанный до лета 2019 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

Вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в краснодарском клубе, приняв участие в составе «горожан» в шести матчах РФПЛ.