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  • Шишкин в качестве свободного агента перешел в «Краснодар», подписав соглашение на три года

Шишкин в качестве свободного агента перешел в «Краснодар», подписав соглашение на три года

3 июля 2017, 19:00
15

«Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Локомотива» Романом Шишкиным. Срок соглашения – три года. 30-летний игрок присоединился к «быкам» в качестве свободного агента.

На официальном сайте железнодорожников в свою очередь сообщается, что договор с Шишкиным, рассчитанный до лета 2019 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

Вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в краснодарском клубе, приняв участие в составе «горожан» в шести матчах РФПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Шишкин Роман
Комментарии (15)
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DIDI 23
1499098390
Краснодар будет одевать всех на Шишку теперь без аренды.
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Serjoga
1499098946
А Краснодару-то он зачем?
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giluxa1963
1499099498
в этом году все трансферы шишканутые
Ответить
Diesel133
1499100680
удачи, Рома. Спасибо за все!
Ответить
Svoysvoemubrat
1499100872
Не самый плохой игрок, скажем так, плюс на халяву.
Ответить
БекаMax
1499101724
хороший игрок тем более бесплатно
Ответить
insider_retro
1499105203
Игрок понял, что так лучше, Локомотив решил проблему, а Краснодар ожидает пользу от приобретения...
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gunstilzit
1499107097
Геркус офигеть супер менеджер.Вроде от человека Гинера избавились,так держите от Миллера.За что?
Ответить
карасевщина
1499110008
паспорт бы одели в форму и все
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XaXatyn
1499144918
Остается только пожелать Роме удачи в новом клубе !
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