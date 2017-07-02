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    Президент «Бока Хуниорс» подтвердил скорый переход Павона в «Зенит»

    Президент аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи анонсировал скорый трансфер нападающего своего клуба Кристиана Павона в санкт-петербургский «Зенит».

    «Мы согласились на условия россиян. В ближайшее время уладим небольшие формальности, и Павон отправится в расположение «Зенита», – сообщил функционер, чьи слова цитирует DIRECTV Sports.

    В прошлом сезоне аргентинского чемпионата форвард провел 24 матча и забил восемь мячей. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 8 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 16:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 3 июля 2017, 00:05

      Начальник Дриуси про своего футболиста так же говорил, но что то не видать Дриуси пока

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2017, 17:42

      то Павон то уже Дриусси их что Манчини мочить в бочке будет, как яблоки мАченые

      1
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      Рейтинг: +73

      Фесс 2 июля 2017, 17:10

      9 голов, 9 передач, за 24 матча (по Майскору) в 21 год. Хорош.

      -1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > Фесс 2 июля 2017, 18:10

      Особенно с учётом что он не ярко выраженный нап,он крайний форвард,неплох в полузащите,прототип Алексиса Санчиса.Если перейдёт и не захандрит у нас,вырастет в очень большого мастера.Если в то же время приедет Дриусси,можно сказать что Зенит обзаведётся едва ли не главными звёздами Ривера и Боки,интересно было бы посмотреть на эту связку.

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > ДикийАлекс 3 июля 2017, 15:04

      Вырасти в большого мастера в России вряд ли получится. Не тот чемпионат

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:32

      Из Европы не идут

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > KLIM777 2 июля 2017, 16:56

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      1
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