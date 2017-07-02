Президент «Бока Хуниорс» подтвердил скорый переход Павона в «Зенит»

Президент аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи анонсировал скорый трансфер нападающего своего клуба Кристиана Павона в санкт-петербургский «Зенит».

«Мы согласились на условия россиян. В ближайшее время уладим небольшие формальности, и Павон отправится в расположение «Зенита», – сообщил функционер, чьи слова цитирует DIRECTV Sports.

В прошлом сезоне аргентинского чемпионата форвард провел 24 матча и забил восемь мячей. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 8 миллионов евро.