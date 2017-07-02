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    Паредес провел первое тренировочное занятие с «Зенитом»

    Перешедший накануне в стан санкт-петербургского «Зенита» из «Ромы» аргентинский полузащитник Леандро Паредес 2 июля провел первую тренировку с новыми партнерами. В расположение сине-бело-голубых, которые пребывают на австрийском сборе, южноамериканец прибыл накануне поздним вечером.

    «Утреннее занятие началось в 10:00 по местному времени. Команда разбилась на две группы и поочередно выполняла предложенную тренерским штабом программу. Футболисты уделили внимание тактическим перемещениям, работе над физической подготовкой в тренажерном зале, отработке ударов по воротам и действиям под прессингом.

    Леандро Паредес принял участие в отработке комбинаций вместе с командой, затем отправился заниматься по индивидуальной программе», – передает пресс-служба «Зенита».

    Санкт-петербургский клуб заплатил за полузащитника 23 миллиона евро.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.07.2017 15:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 17:10

      Впервые увидел столько народа на тренировке

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