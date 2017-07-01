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    Паредес перешел в «Зенит» за 23 миллиона, римский клуб может заработать 4 миллиона бонусов

    Ранее полузащитник «Ромы» Леандро Паредес подписал контракт с «Зенитом». Соглашение 23-летнего аргентинца рассчитано на четыре года.

    «Зенит» заплатит за переход Паредеса фиксированную сумму в 23 миллиона евро. В случае удачного выступления игрока в новом клубе «Рома» может заработать еще 4 миллиона. Желаем Леандро удачи в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба римского клуба.

    В минувшем сезоне Паредес забил три гола и отдал одну голевую передачу в 23-х играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее хавбек выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».

    Источник: ФК «Рома»

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    01.07.2017 19:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 1 июля 2017, 21:46

      За 23 миллионА, а не миллионОВ...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 июля 2017, 20:17

      Офигеть.Как устроится футбольным агентом?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > bumer_moscow 1 июля 2017, 22:31

      Сначала находишь где-нибудь талантливого игрока, у которого ещё нет агента, а затем начинаешь представлять его интересы) и вот ты уже футбольный агент!

      -2
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 июля 2017, 20:05

      Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро, ну если бы все трансферы осуществлялись в сумму, в которые там указываются Погба бы не стал самым дорогим футболистом, сейчас ценны не обоснованно завышают.

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > forward33 1 июля 2017, 21:49

      Ну не переплачивать же десятку? Это почти в 2 раза больше. Весело будет если не заиграет

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Aleksandr_1986_Spb_ 2 июля 2017, 00:11

      23 норм трансфер
      Мы римлян с думбия лучше кинули, продали им игрока запаса ,почти 30 лет,а тут игрок их основы за 23 норм

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      Рейтинг: +18

      melrond777 > forward33 2 июля 2017, 21:35

      в Transfermarkt оценивают игроков по показателям: возраст, результаты, команда и т.д.
      в случае с Погба (очень медийным персонажем) оценивается именно стоимость с учётом медийности и дальнейшем заработке на его имени

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июля 2017, 19:40

      "Однажды ваш Костик вас удивит!"(с)
      Началось.И будет продолжаться....(((

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июля 2017, 19:27

      23 млн за 23 летнего игрока , который ничего не сделал ? + 4 ляма на всякий случай ! ???? Или Манчини сделает из него топ игрока ?!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 июля 2017, 19:16

      по ляму за возраст?

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