Паредес перешел в «Зенит» за 23 миллиона, римский клуб может заработать 4 миллиона бонусов

Ранее полузащитник «Ромы» Леандро Паредес подписал контракт с «Зенитом». Соглашение 23-летнего аргентинца рассчитано на четыре года.

«Зенит» заплатит за переход Паредеса фиксированную сумму в 23 миллиона евро. В случае удачного выступления игрока в новом клубе «Рома» может заработать еще 4 миллиона. Желаем Леандро удачи в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба римского клуба.

В минувшем сезоне Паредес забил три гола и отдал одну голевую передачу в 23-х играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее хавбек выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».