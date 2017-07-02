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    Паредес приехал в расположение «Зенита»

    Новобранец «Зенита» Леандро Паредеса присоединился к команде. Подопечные Роберто Манчини находятся на тренировочных сборах в Австрии.

    О переходе аргентинца в российский клуб стало известно 1 июля. Сумма сделки составила 23 миллиона евро. Римский клуб может заработать 4 миллиона бонусов в случае удачного выступления 23-летнего хавбека в новом клубе.

    В минувшем сезоне Паредес забил три гола и отдал одну голевую передачу в 23-х играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее хавбек выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2017 01:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +161

      adekvat 2 июля 2017, 07:01

      Ну хоть что то

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 июля 2017, 06:39

      вот это правильно сразу к делу приступил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 05:20

      Скоро в команде впервые появятся трехзначные номера

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 08:48

      как вашей Маскве автомобильные номера уже на 200 начинаются развелось вас дармоедов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 09:23

      К чему ты это написал? Это шутка такая? Смеяться когда начинать надо было?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Обер-КанцлерЪ 2 июля 2017, 17:20

      похоже, я нашел тебе интересное занятие по мозгам

      -1
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