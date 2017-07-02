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Паредес приехал в расположение «Зенита»

2 июля 2017, 01:13
6

Новобранец «Зенита» Леандро Паредеса присоединился к команде. Подопечные Роберто Манчини находятся на тренировочных сборах в Австрии.

О переходе аргентинца в российский клуб стало известно 1 июля. Сумма сделки составила 23 миллиона евро. Римский клуб может заработать 4 миллиона бонусов в случае удачного выступления 23-летнего хавбека в новом клубе.

В минувшем сезоне Паредес забил три гола и отдал одну голевую передачу в 23-х играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее хавбек выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Рома Паредес Леандро
Комментарии (6)
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Одинокий волк Маквейд
1498962046
Скоро в команде впервые появятся трехзначные номера
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СОКОЛ САРАТОВ
1498966779
вот это правильно сразу к делу приступил
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adekvat
1498968113
Ну хоть что то
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