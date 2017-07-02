Саншеш выложил видео, где смакует большую пачку денег

Полузащитник немецкой «Баварии» Ренату Саншеш выложил в сеть видео, где пересчитывает крупную сумму денег. Случилось это во время семейного праздника. Спустя некоторое время, осознав безвкусность видео, португалец извинился перед футбольной общественностью.

«Получилось так, что на этом видео я прослыл человеком без чувства юмора. Хочу извиниться, что выставил себя не в самом пристойном свете. Обещаю всем, что впредь буду вести себя подобающе профессиональному спортсмену. Пусть это видео станет для меня уроком», – сказал Саншеш.

Посмотреть видео можно здесь.

В прошлом сезоне Бундеслиги 19-летний игрок провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.