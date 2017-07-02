Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жардим: «Мбаппе знает, что «Монако» хочет сохранить его»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подтвердил желание клуба сохранить в составе нападающего Кильяна Мбаппе.

    «Лично я пока не разговаривал с Мбаппе на эту тему, но он знает, что мы хотим сохранить его. Уверен, что в скором времени будет принято единственно верное решение.

    Очевидно, что любой тренер хочет работать с лучшими футболистами. Но стоит признать, что это не всегда возможно. Стоит подождать еще немного. Сейчас важно сохранять концентрацию и продолжать работать», – заявил Жардим.

    Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему Мбаппе со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала».

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2017, 09:32

      Звонок ВВП- Рыболовлеву..(пип)
      И он в Зените.Или в Спартаке.

      или ..на Дальнем Востоке.Или на Ближнем...((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 июля 2017, 08:54

      Интересно чем всё закончится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 июля 2017, 08:07

      Но миллионы перевешивают все

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11