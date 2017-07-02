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Жардим: «Мбаппе знает, что «Монако» хочет сохранить его»

2 июля 2017, 07:41
3

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подтвердил желание клуба сохранить в составе нападающего Кильяна Мбаппе.

«Лично я пока не разговаривал с Мбаппе на эту тему, но он знает, что мы хотим сохранить его. Уверен, что в скором времени будет принято единственно верное решение.

Очевидно, что любой тренер хочет работать с лучшими футболистами. Но стоит признать, что это не всегда возможно. Стоит подождать еще немного. Сейчас важно сохранять концентрацию и продолжать работать», – заявил Жардим.

Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему Мбаппе со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала».

Источник: Tuttomercatoweb
Франция. Лига 1 Монако Мбаппе Килиан Жардим Леонарду
Комментарии (3)
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КЭТиК
1498972038
Но миллионы перевешивают все
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Rebrova
1498974878
Интересно чем всё закончится.
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shinnik
1498977179
Звонок ВВП- Рыболовлеву..(пип) И он в Зените.Или в Спартаке. или ..на Дальнем Востоке.Или на Ближнем...((
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