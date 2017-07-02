Жардим: «Мбаппе знает, что «Монако» хочет сохранить его»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подтвердил желание клуба сохранить в составе нападающего Кильяна Мбаппе.

«Лично я пока не разговаривал с Мбаппе на эту тему, но он знает, что мы хотим сохранить его. Уверен, что в скором времени будет принято единственно верное решение.

Очевидно, что любой тренер хочет работать с лучшими футболистами. Но стоит признать, что это не всегда возможно. Стоит подождать еще немного. Сейчас важно сохранять концентрацию и продолжать работать», – заявил Жардим.

Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему Мбаппе со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала».