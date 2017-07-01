Данило согласился на зарплату в «Ювентусе» в пять миллионов в год

Защитник мадридского «Реала» Данило близок к подписанию контракта с итальянским «Ювентусом». «Старая синьора» договорилась об условиях пятилетнего соглашения с самим футболистом. Теперь осталось согласовать трансфер с испанским клубом, который просит за бразильца 30 миллионов евро.

Трансферная стоимость Данило, согласно порталу «Трансфермаркт», составляет 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Примеры игрок появлялся на поле 17 раз, забил один гол и дважды отдал результативный пас.