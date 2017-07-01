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  • Гершкович: «Зачем Дзюба занимается ерундой, усложняя себе дорогу в сборную?»

Гершкович: «Зачем Дзюба занимается ерундой, усложняя себе дорогу в сборную?»

1 июля 2017, 06:44
12

Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович дал оценку игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, у национальной команды есть определенный прогресс.

«В целом я увидел на Кубке конфедераций прогресс сборной в игровом плане. Надо набраться терпения, чтобы получить к чемпионату мира хорошую команду. Ругать — самое легкое, так что ставить отрицательные оценки не буду. Хотя есть моменты, на которых следует сосредоточить внимание. Прежде всего это игра в обороне — уровень защитников не отвечает современным требованиям. Нашим защитникам не хватает разворотливости, тактической выучки.

По поводу Дзюбы скажу, что он зря увлекается вместе с Александром Кокориным постами в Инстаграме. Зачем он занимается такой ерундой? Зачем сам усложняет себе дорогу в сборную?!» – приводит слова Гершковича «Санкт-Петербургские ведомости».

Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (12)
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nik55
1498882244
откуда у дерева мозги ?
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vladimir-7
1498883564
А чего, передали привет Черчесу, надо было ещё и лысину показать.
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Диктор
1498883728
Дурак что еще сказать-примитив
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Одинокий волк Маквейд
1498885647
Дзюба - вылитый Страшила из *Волшебника изумрудного города*: « Голова … была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нём глазами и ртом…Оно было одето в поношенный голубой кафтан, кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потёртая шляпа, с которой были срезаны бубенчики, на ногах – старые голубые ботфорты…», Соломою своею, Я думать не умею, Хотел бы попросить я, Хоть капельку ума.
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insider_retro
1498886506
Да во всех линиях ещё надо дорабатывать.... До зоны непосредственной атаки с ударом по воротам мяч доставляется как-то неумело, несмело, долго.... Без ударов по воротам не будет голов... Специалисты должны из имеющегося материала слепить единый организм, который будет чётко понимать как, когда и что делать... Нужна психологическая устойчивость в команде и не должно быть тех, кто разрушает этот монолит бестактными высказываниями и беспардонным поведением... Дзюбе надо определится - с какой стороны баррикад он сам и с кем и зачем ему бодаться...
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Garrincha58
1498888714
А ХОЧЕТ ЛИ ОН ВООБЩЕ ИГРАТЬ В СБОРНОЙ И ТОЛКУ ОТ НЕГО
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alexivanof197
1498891964
считаю что он в сборной не нужен,на ЧЕ-16 за три игры-один раз по воротам ударил
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Тамхар
1498892423
Потому что он - дерево.
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Asbjorn
1498898977
потому что некоторые люди взрослеют,а некоторые просто старше становятся
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Houston
1498900428
Ну помойму Дзюба - это диагноз, а не фамилия
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