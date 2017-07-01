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    Гершкович: «Зачем Дзюба занимается ерундой, усложняя себе дорогу в сборную?»

    Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович дал оценку игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, у национальной команды есть определенный прогресс.

    «В целом я увидел на Кубке конфедераций прогресс сборной в игровом плане. Надо набраться терпения, чтобы получить к чемпионату мира хорошую команду. Ругать — самое легкое, так что ставить отрицательные оценки не буду. Хотя есть моменты, на которых следует сосредоточить внимание. Прежде всего это игра в обороне — уровень защитников не отвечает современным требованиям. Нашим защитникам не хватает разворотливости, тактической выучки.

    По поводу Дзюбы скажу, что он зря увлекается вместе с Александром Кокориным постами в Инстаграме. Зачем он занимается такой ерундой? Зачем сам усложняет себе дорогу в сборную?!» – приводит слова Гершковича «Санкт-Петербургские ведомости».

    Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 06:44
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 1 июля 2017, 12:13

      Ну помойму Дзюба - это диагноз, а не фамилия

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 июля 2017, 11:49

      потому что некоторые люди взрослеют,а некоторые просто старше становятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 июля 2017, 10:00

      Потому что он - дерево.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 1 июля 2017, 09:52

      считаю что он в сборной не нужен,на ЧЕ-16 за три игры-один раз по воротам ударил

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2017, 08:58

      А ХОЧЕТ ЛИ ОН ВООБЩЕ ИГРАТЬ В СБОРНОЙ И ТОЛКУ ОТ НЕГО

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 08:21

      Да во всех линиях ещё надо дорабатывать.... До зоны непосредственной атаки с ударом по воротам мяч доставляется как-то неумело, несмело, долго.... Без ударов по воротам не будет голов... Специалисты должны из имеющегося материала слепить единый организм, который будет чётко понимать как, когда и что делать... Нужна психологическая устойчивость в команде и не должно быть тех, кто разрушает этот монолит бестактными высказываниями и беспардонным поведением... Дзюбе надо определится - с какой стороны баррикад он сам и с кем и зачем ему бодаться...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 08:07

      Дзюба - вылитый Страшила из *Волшебника изумрудного города*: « Голова … была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нём глазами и ртом…Оно было одето в поношенный голубой кафтан, кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потёртая шляпа, с которой были срезаны бубенчики, на ногах – старые голубые ботфорты…», Соломою своею,
      Я думать не умею,
      Хотел бы попросить я,
      Хоть капельку ума.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июля 2017, 07:35

      Дурак что еще сказать-примитив

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июля 2017, 07:32

      А чего, передали привет Черчесу, надо было ещё и лысину показать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 1 июля 2017, 11:05

      Всё верно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 1 июля 2017, 07:10

      откуда у дерева мозги ?

      2
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