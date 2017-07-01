Гершкович: «Зачем Дзюба занимается ерундой, усложняя себе дорогу в сборную?»

Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович дал оценку игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, у национальной команды есть определенный прогресс.

«В целом я увидел на Кубке конфедераций прогресс сборной в игровом плане. Надо набраться терпения, чтобы получить к чемпионату мира хорошую команду. Ругать — самое легкое, так что ставить отрицательные оценки не буду. Хотя есть моменты, на которых следует сосредоточить внимание. Прежде всего это игра в обороне — уровень защитников не отвечает современным требованиям. Нашим защитникам не хватает разворотливости, тактической выучки.

По поводу Дзюбы скажу, что он зря увлекается вместе с Александром Кокориным постами в Инстаграме. Зачем он занимается такой ерундой? Зачем сам усложняет себе дорогу в сборную?!» – приводит слова Гершковича «Санкт-Петербургские ведомости».

Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций.