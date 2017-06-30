«Челси» сделал предложение по Рюдигеру ценой в 33 миллиона

Лондонский «Челси» вознамерился приобрести центрального защитника итальянской «Ромы» и сборной Германии Антонио Рюдигера. Сообщается, что «пенсионеры» уже сделали «волчице» предложение о приобретении в размере 33 миллионов евро (не считая бонусов в пять миллионов евро). Римляне готовы попрощаться с 24-летним футболистом за такую сумму.

В прошлом сезоне Серии А Рюдигер принял участие в 26 играх, в которых он отметился одной голевой передачей. В «Рому» защитник перешел в 2015 году из «Штутгарта».