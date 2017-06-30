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  • Ловчев: «В «Краснодаре» Смолов вне конкуренции, а в «Спартаке» придется конкурировать»

Ловчев: «В «Краснодаре» Смолов вне конкуренции, а в «Спартаке» придется конкурировать»

30 июня 2017, 18:12
12

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Спартак».

В прошедшем сезоне форвард провел за «Краснодар» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил 18 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата России.

«В «Краснодаре» Смолов вне конкуренции, всегда выходит в основе. В «Спартаке» ему придется конкурировать с хорошими нападающими. И надо учесть, что Каррера не будет ему отдавать предпочтение только из-за того, что Смолов игрок сборной России. И если Смолов сядет в запас, то потеряет уверенность, а сборная потеряет основного форварда накануне чемпионата мира. Но для «Спартака» это хорошее приобретение», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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sochi-2013
1498836761
Да, на КК Федя разочаровал. Не хочется так говорить, но «молодец против овец, а против молодца и сам овца». Обидно, а что ему поможет сделать качественный скачок- непонятно!
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insider_retro
1498838015
Пока нет предмета разговора!....
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Диктор
1498841500
Смолов стал лучшим бомбардиром из за пенальти,а Спартаку их мало дают вообще-так что пусть 1000 раз подумает нужен ли он вообще в команде.
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фёдорспартак5
1498843071
Наше время близко,И смолов/ это один играть головой рулон.
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карасевщина
1498843742
лохчев как всегда, в слабом пищевике конкуренция ?
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Alex Flash
1498846752
За его отступные можно пяток как Зе Луиш купить в Европе
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