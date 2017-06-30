Ловчев: «В «Краснодаре» Смолов вне конкуренции, а в «Спартаке» придется конкурировать»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Спартак».

В прошедшем сезоне форвард провел за «Краснодар» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил 18 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата России.

«В «Краснодаре» Смолов вне конкуренции, всегда выходит в основе. В «Спартаке» ему придется конкурировать с хорошими нападающими. И надо учесть, что Каррера не будет ему отдавать предпочтение только из-за того, что Смолов игрок сборной России. И если Смолов сядет в запас, то потеряет уверенность, а сборная потеряет основного форварда накануне чемпионата мира. Но для «Спартака» это хорошее приобретение», – сказал Ловчев.