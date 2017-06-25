Погба «дэбнул» во время забитого гола в благотворительном матче Куадрадо

Благотворительный фонд полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо организовал товарищеский матч команды друзей колумбийца против друзей хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды француза, вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Погба установил окончательный счет в матче, реализовав выход один на один. Обыграв голкипера, игрок сборной Франции вел мяч в сторону пустых ворот. 24-летний футболист «дэбнул» перед тем, как мяч пересек лицевую линию (16:20 на видео).

Во встрече также приняли участие нападающий «Милана» Карлос Бакка, защитник «Уотфорда» Камило Суньига и форвард «Сампдории» Луис Муриэль.

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