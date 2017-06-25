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    Погба «дэбнул» во время забитого гола в благотворительном матче Куадрадо

    Благотворительный фонд полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо организовал товарищеский матч команды друзей колумбийца против друзей хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды француза, вырученные средства будут направлены на благотворительность.

    Погба установил окончательный счет в матче, реализовав выход один на один. Обыграв голкипера, игрок сборной Франции вел мяч в сторону пустых ворот. 24-летний футболист «дэбнул» перед тем, как мяч пересек лицевую линию (16:20 на видео).

    Во встрече также приняли участие нападающий «Милана» Карлос Бакка, защитник «Уотфорда» Камило Суньига и форвард «Сампдории» Луис Муриэль.

    ВИДЕО

    Источник: YouTube

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    25.06.2017 09:27
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 июня 2017, 15:05

      вы бы ещё предложили видеообзор того, как он жопу почесал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 25 июня 2017, 11:58

      что за шлак...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 июня 2017, 11:11

      Я сначала подумал бзднул. Конечно новость офигеть! Нет чтобы про сам матч рассказать, нет же внимание на этот аутизм. Я в шоке.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 25 июня 2017, 10:11

      Вот это новостище!...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 25 июня 2017, 09:52

      Очень интересно

      1
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