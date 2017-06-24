«Манчестер Юнайтед» предложил Наингголану 7,5 миллиона в год

«Манчестер Юнайтед» предложил полузащитнику «Ромы» Радже Наингголану контракт на сумму 7,5 миллиона евро в год. Сам игрок опроверг всевозможные слухи относительно своего трансфера, в очередной раз заявив, что он счастлив в римском клубе.

На вопрос о вероятном переходе в стан манкунианцев бельгиец ответил: «Может быть, это правда, а, возможно, и нет. Сейчас я просто хочу отправиться в отпуск. Потом поглядим, что произойдет дальше», – сказал Наингголан.

Сообщается, что «волки» в ближайшее время предложат 29-летнему игроку новое соглашение до 2021 года с зарплатой 5 миллионов.

В минувшем сезоне Наингголан провел 53 поединка, забил 14 голов и сделал семь результативных передач.