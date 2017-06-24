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    «Манчестер Юнайтед» предложил Наингголану 7,5 миллиона в год

    «Манчестер Юнайтед» предложил полузащитнику «Ромы» Радже Наингголану контракт на сумму 7,5 миллиона евро в год. Сам игрок опроверг всевозможные слухи относительно своего трансфера, в очередной раз заявив, что он счастлив в римском клубе.

    На вопрос о вероятном переходе в стан манкунианцев бельгиец ответил: «Может быть, это правда, а, возможно, и нет. Сейчас я просто хочу отправиться в отпуск. Потом поглядим, что произойдет дальше», – сказал Наингголан.

    Сообщается, что «волки» в ближайшее время предложат 29-летнему игроку новое соглашение до 2021 года с зарплатой 5 миллионов.

    В минувшем сезоне Наингголан провел 53 поединка, забил 14 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2017 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 25 июня 2017, 04:28

      по быстрее бы перешел уже один классный опорник

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