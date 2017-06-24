Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Лимит на легионеров в России был, есть и будет. Это позиция государства»

Мутко: «Лимит на легионеров в России был, есть и будет. Это позиция государства»

24 июня 2017, 14:36
62

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что никто не собирается отменять лимит на легионеров в РФПЛ. Тем не менее он добавил, что после чемпионата мира-2018 футбольное руководство может вернуться к рассмотрению варианта с количеством иностранных игроков в заявке на матч.

«Лимит нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола.

Если мы не будем растить доморощенных игроков, не будет у нас сборной, а если у клуба есть серьезные ресурсы, он всегда найдет лучшего игрока за границей. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных», – сказал Мутко.

На данный момент лимит на легионеров в Премьер-лиге – не более шести иностранцев на поле. После ЧМ-2018 он может быть изменен на схему «10 легионеров в заявке без ограничения на поле».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (62)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498304374
это позиция мутко,а не государство!!!
Ответить
ФК_Полоцк
1498305026
Джикию мы в сборной видим благодаря натурализации)
Ответить
sour12
1498305956
Почему российские игроки не играют в топ клубах топ чемпионатов???потому что есть лимит в России и можно не тренироваться,бухать,в Монако шампанское пить и получать большую зарплату чем основной нападающий топ клуба топ чемпионата, который за меньшие деньги тренируется соблюдает режим и т.п. Му.ко пи.арас...
Ответить
сасас
1498307199
В стране нужно вводить лимит на чиновников
Ответить
Spartak-SV
1498307373
Футбольные школы надо строить и стадионы по всей стране....не только в больших городах.....но и в малых городах где население 15-20 тыч. населения...и менее...столько хороших ребят пропадает....талантливых...а они выбраться не могут....только в своей области (или вообще дворовый футбол) играют....вот она где беда....а он про какие-то лимиты....в других странах посмотрите...в Португалии например...есть команды где в клубе один игрок своей страны.....а остальные легионеры...и население в Португалии 4 млн. человек, а у нас 150 млн. человек.... просто развитие футбола в нашей стране на НУЛЕВОЙ ОТМЕТКЕ!!!! И развития нет!!!! Только Трубы ГАЗПРОМОВСКИЕ кидаем по всем направлениям....
Ответить
dok66
1498309657
Никто из ТОПов не имеет лимита . А звезды вырастают ! Нужна система подготовки молодых футболистов ! А примеры , который Муть привет , абсолютно не показательны (просто с этими парнями рядом оказались хорошие тренеры!) . И причем здесь легионеры ???????????
Ответить
LaMagica
1498309728
российского футбола нет и не будет, это позиция государства
Ответить
sidul1
1498310082
Значит наше государство не умное.
Ответить
insider_retro
1498310464
Лимит на легионеров - как квоты на шпроты.... Лозунги великие, результаты не очевидные....
Ответить
edw7777
1498314146
Стоило первому в разговоре с Газзаевым упомянуть о своей позиции, как эта политическая про...ка тут же категорично стала поддакивать. Куда мы катимся с такими руководителями?!!!
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
2
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
10
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
1
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
2
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
1
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
7
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
6
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+