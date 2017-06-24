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    Мутко: «Лимит на легионеров в России был, есть и будет. Это позиция государства»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что никто не собирается отменять лимит на легионеров в РФПЛ. Тем не менее он добавил, что после чемпионата мира-2018 футбольное руководство может вернуться к рассмотрению варианта с количеством иностранных игроков в заявке на матч.

    «Лимит нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола.

    Если мы не будем растить доморощенных игроков, не будет у нас сборной, а если у клуба есть серьезные ресурсы, он всегда найдет лучшего игрока за границей. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных», – сказал Мутко.

    На данный момент лимит на легионеров в Премьер-лиге – не более шести иностранцев на поле. После ЧМ-2018 он может быть изменен на схему «10 легионеров в заявке без ограничения на поле».

    Источник: ТАСС

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    24.06.2017 14:36
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +11234

      alp 25 июня 2017, 22:18

      я не верю что позиция государства является регулярное отсасывание сборной на международных турнирах.. ну а коли это так, значит продолжим отсасывать и дальше

      0
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      Рейтинг: +21

      19Cepera87 25 июня 2017, 03:25

      назвать 2-х игроков, разве это результат? Сборная так и не может составить конкуренцию даже средним командам, о чем вообще идет речь? посмотрите на западные чемпионаты!

      0
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      Рейтинг: +40

      Gliscure 24 июня 2017, 18:53

      А то, что государство вообще не должно вмешиваться в футбол, как бы никто не заметил))

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 24 июня 2017, 17:22

      Стоило первому в разговоре с Газзаевым упомянуть о своей позиции, как эта политическая про...ка тут же категорично стала поддакивать. Куда мы катимся с такими руководителями?!!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > edw7777 24 июня 2017, 17:42

      Мы уже там)))

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > андрей андреев 24 июня 2017, 20:04

      Да, пожалуй, Вы правы.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 17:21

      Президент ясно сказал: в футболе должно быть импортозамещение. Или Мутко круче вареного яйца и ему пох мудрости гаранта?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июня 2017, 16:40

      "«10 легионеров в заявке без ограничения на поле»."
      А нафига такой лимит?

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июня 2017, 16:24

      от части хорошо что будет иначе наши госмешки вообще бы всех на негров дорогущих сменили, толку в достижениях от этого не было бы зато бабло народное распилили

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 июня 2017, 16:21

      ну точно бразилы будут чемпионами по хоккею ))))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 16:21

      Лимит на легионеров - как квоты на шпроты.... Лозунги великие, результаты не очевидные....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > insider_retro 24 июня 2017, 16:28

      Теперь едим кильку копчёную)))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > андрей андреев 24 июня 2017, 16:37

      ... иногда нам разрешают пить боржоми и вина молдавские....

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 июня 2017, 16:14

      Значит наше государство не умное.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > sidul1 24 июня 2017, 16:21

      Государство нормальное.... Бояре, как во все времена, безголовые...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > insider_retro 24 июня 2017, 16:29

      Бояре у нас и есть государство.Не мы же,безголосые

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      Рейтинг: +875

      sidul1 > insider_retro 24 июня 2017, 16:30

      других не будет

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > андрей андреев 24 июня 2017, 16:36

      По мне, так бояре - это те кто у царя в приёмной отирается, с руки чавкает.... А как беда, то по съёб...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > insider_retro 24 июня 2017, 16:44

      Да и без беды посьёб...Детки уже там.Домишки.И т.д.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sidul1 24 июня 2017, 16:45

      Будут.И думаю скоро.(Или нам пипец)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > андрей андреев 24 июня 2017, 16:45

      Эхххх, бедаааа...

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