Мутко: «Лимит на легионеров в России был, есть и будет. Это позиция государства»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что никто не собирается отменять лимит на легионеров в РФПЛ. Тем не менее он добавил, что после чемпионата мира-2018 футбольное руководство может вернуться к рассмотрению варианта с количеством иностранных игроков в заявке на матч.

«Лимит нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства. Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола.

Если мы не будем растить доморощенных игроков, не будет у нас сборной, а если у клуба есть серьезные ресурсы, он всегда найдет лучшего игрока за границей. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных», – сказал Мутко.

На данный момент лимит на легионеров в Премьер-лиге – не более шести иностранцев на поле. После ЧМ-2018 он может быть изменен на схему «10 легионеров в заявке без ограничения на поле».