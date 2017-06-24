«Спартак» отправился на сборы в Австрию

В субботу, 24 июня футболисты «Спартака» в 7:00 собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы спустя два часа чартерным рейсом вылететь в Клагенфурт. Из этого австрийского города команда на автобусе доберется до Филлаха, где, как и год назад, будет базироваться на летнем зарубежном сборе.

В составе российской делегации 24 футболиста: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артем Мамин, Шамсиддин Шанбиев, Артем Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.

Полузащитник Квинси Промес присоединится к партнерам в субботу в Австрии. А игроки сборной России: защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположении «Спартака» по завершении выступлений национальной сборной в Кубке Конфедераций, после короткого отпуска.