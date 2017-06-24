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«Спартак» отправился на сборы в Австрию

24 июня 2017, 09:05
12

В субботу, 24 июня футболисты «Спартака» в 7:00 собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы спустя два часа чартерным рейсом вылететь в Клагенфурт. Из этого австрийского города команда на автобусе доберется до Филлаха, где, как и год назад, будет базироваться на летнем зарубежном сборе.

В составе российской делегации 24 футболиста: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артем Мамин, Шамсиддин Шанбиев, Артем Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.

Полузащитник Квинси Промес присоединится к партнерам в субботу в Австрии. А игроки сборной России: защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположении «Спартака» по завершении выступлений национальной сборной в Кубке Конфедераций, после короткого отпуска.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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4erenok
1498285165
Ни одного новичка.
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Rebrova
1498286664
удачи на сборах
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tank219
1498287386
Смотрел игру с Чертаново, там Ещенко возили как серливого кота
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Диктор
1498288137
Эх Федун ,Федун -где обещанное усиление для команды?
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спартак спартаков1
1498291492
удачи не много до старта
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BarStep
1498292304
Все норм, чемпионский состав..., остальные подтянутся завтра. Главное черчесу основных на долго не отдавать, а то такие методы притянут..., что долго потом из головы придется выбивать...
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tank219
1498297426
Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную таблицу самых успешных клубов за всю историю Кубка чемпионов* и Лиги чемпионов (с 1955 по 2017 годы). Из российских клубов выше всех в ней оказался московский "Спартак", занявший 35-е место. В первую сотню попали ещё три российские команды — ЦСКА (43-е место), "Зенит" (54) и "Локомотив" (100). Если же оценивать успешность выступления российских команд именно в Лиге чемпионов (с сезона 1992/93), то картина немногим лучше: "Спартак" — 30-й, ЦСКА — 38-й, "Зенит" — 42-й, "Локомотив" — 60-й и "Рубин" — 76-й. Заметно лучше в самом престижном клубном турнире Европы выступают украинские команды. В сводной таблице киевское "Динамо" оказалось на 11-м месте (и на 22-м, если брать выступления именно в Лиге чемпионов), а донецкий "Шахтёр" на 31-м (26-е — в ЛЧ). Безоговорочным же лидером турнира — как за всю его историю, так и после "ребрендинга" — оказался мадридский "Реал", завоевавший 12 титулов (шесть раз выигрывал Кубок чемпионов и шесть — Лигу чемпионов УЕФА). Второе место у мюнхенской "Баварии" (шесть титулов), третья — "Барселона" (пять титулов), четвёртый — "Манчестер Юнайтед" (три трофея), пятый — "Милан" (семь кубков).
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SEREZHA7575
1498305228
хорошей игры и удачи! Самое главное чтобы все были здоровы!!!!!!!!!!!!!!
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