Слуцкий: «В Англии не имеет значения, что я выиграл много титулов в России и играл в ЛЧ с ЦСКА»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что в Англии не учитываются его прежние достижения с российскими клубами.

Напомним, Слуцкий подписал контракт с «тиграми», рассчитанный на два года. Ранее 46-летний специалист возглавлял ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России.

«Местный опыт – это самое важное. В Англии не имеет значения, что я выиграл много титулов в России или провел с ЦСКА много матчей в Лиге чемпионов», – сказал Слуцкий в интервью The New York Times.