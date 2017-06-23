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  • Слуцкий: «В Англии не имеет значения, что я выиграл много титулов в России и играл в ЛЧ с ЦСКА»

Слуцкий: «В Англии не имеет значения, что я выиграл много титулов в России и играл в ЛЧ с ЦСКА»

23 июня 2017, 23:12
5

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что в Англии не учитываются его прежние достижения с российскими клубами.

Напомним, Слуцкий подписал контракт с «тиграми», рассчитанный на два года. Ранее 46-летний специалист возглавлял ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России.

«Местный опыт – это самое важное. В Англии не имеет значения, что я выиграл много титулов в России или провел с ЦСКА много матчей в Лиге чемпионов», – сказал Слуцкий в интервью The New York Times.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Chesn0k
1498251266
как и российское образование на западе
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a-rakhmatov
1498255027
В Англии необходимо на деле показывать свой тренерский класс...вот если Леня выйдет с этой командой в АПЛ его карьера будет прогрессировать
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DeutschlandUberAlles
1498257825
Надеюсь попытка сделать из Леонида Викторыча специалиста мирового уровня будет удачной.
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карасевщина
1498258648
там все гинер купил а тут сам будешь
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Диктор
1498278253
Конечно не имеет,посмотрим как ты сам что либо добьешься ..............без Гинера.
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