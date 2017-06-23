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    Слуцкий: «В Англии не имеет значения, что я выиграл много титулов в России и играл в ЛЧ с ЦСКА»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что в Англии не учитываются его прежние достижения с российскими клубами.

    Напомним, Слуцкий подписал контракт с «тиграми», рассчитанный на два года. Ранее 46-летний специалист возглавлял ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России.

    «Местный опыт – это самое важное. В Англии не имеет значения, что я выиграл много титулов в России или провел с ЦСКА много матчей в Лиге чемпионов», – сказал Слуцкий в интервью The New York Times.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 23:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июня 2017, 07:24

      Конечно не имеет,посмотрим как ты сам что либо добьешься ..............без Гинера.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июня 2017, 01:57

      там все гинер купил а тут сам будешь

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 01:43

      Надеюсь попытка сделать из Леонида Викторыча специалиста мирового уровня будет удачной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2017, 00:57

      В Англии необходимо на деле показывать свой тренерский класс...вот если Леня выйдет с этой командой в АПЛ его карьера будет прогрессировать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 июня 2017, 23:54

      как и российское образование на западе

      2
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