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    В Санкт-Петербурге может пройти финал Лиги чемпионов

    В Санкт-Петербурге рассматривают возможность проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту города Павел Белов.

    «Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», – сказал Белов.

    Напомним, что на стадионе «Санкт-Петербург» уже состоялись два матча группового этапа Кубка конфедераций-2017. Также на арене пройдет финал турнира.

    В 2018 году стадион на Крестовском острове примет игры чемпионата мира-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 14:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 июня 2017, 15:48

      Финал Лиги Чемпионов...по водному полу на Крестовском)))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июня 2017, 16:44

      Финал ЛЧ можно провести на любом стадионе Чемпионата Мира! Саранск, Волгоград, Самара.

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > subbotaspartak 28 июня 2017, 14:55

      Даже если бы и решили провести в Самаре например (Не учитывая того, что у нас стадион тоже тяп-ляп делают) Не соберут зрителей по причине дороговизны билетов. А в Саранске по моему слишком маленький стадион. Финал Л.Ч. могут потянуть только Питер и Москва.

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 23 июня 2017, 16:18

      Лучше бы Краснодар подал заявку .

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > life85 23 июня 2017, 20:35

      Краснодару не датут,маленькая вместимость для финала ЛЧ

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июня 2017, 15:12

      утопнут же

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июня 2017, 14:34

      Очередной вброс г....

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 июня 2017, 14:34

      Интересно когда?

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 июня 2017, 14:22

      Как говорил Косой Хмырю:-Только что вешался, а теперь простудиться боится))
      То им газон выкатывать некуда и придётся три раза в год его менять,не бесплатно,что характерно, а теперь уж финал Лиги собрались проводить...

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