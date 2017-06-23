В Санкт-Петербурге может пройти финал Лиги чемпионов

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту города Павел Белов.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», – сказал Белов.

Напомним, что на стадионе «Санкт-Петербург» уже состоялись два матча группового этапа Кубка конфедераций-2017. Также на арене пройдет финал турнира.

В 2018 году стадион на Крестовском острове примет игры чемпионата мира-2018.