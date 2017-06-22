Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Роналду выбрал для продолжения карьеры «ПСЖ»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду определился с вариантом продолжения своей карьеры. Португальский футболист хочет перейти в «ПСЖ». Он готов объявить о своем решении президенту мадридского клуба Флорентино Пересу и рассказать ему о предложении от парижского клуба после завершения Кубка конфедераций.

    32-летний футболист изначально планировал остаться в европейском футболе, поэтому даже не рассматривал вариант с переездом в Китай. Ранее сообщалось о желании «ПСЖ» приобрести португальца за 100-150 миллионов евро.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2017 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 23 июня 2017, 14:19

      Кто нибудь скиньте Роналду про побег Депардье из Франции))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 июня 2017, 13:44

      никуда не уйдет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 23 июня 2017, 13:19

      Видимо Роналду выбрал ПСЖ как жертву для своей аферы)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июня 2017, 10:51

      Сомнительная инфа, ну может Пепе уболтал, чертяка языкастый)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 июня 2017, 10:24

      Любит Кры,народ заводить...
      ПСЖ? В Россию и только!
      Только там он поймет,что такое настоящая жизнь!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:13

      Думаю если уйдёт то только в МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 22 июня 2017, 11:37

      Необходимо внести поправки в закон о печати с наказанием по ложной информации сурового характера,тогда перестанут нести "чушь желтой прессы"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 22 июня 2017, 11:25

      Бл*ть он уже заплатил бабло какое с него требовалось, нафиг тогда уходить, из за того что перес не впрягся, и он обнищал на 14,5 лямов евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 июня 2017, 10:25

      Такое ощущение,что просто ждет ,когда за него реал заплатит налоговой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 июня 2017, 09:20

      То есть Роналду никому еще ничего не объявил а сей, "внушающий безграничное доверие", источник уже знает все мысли и потаенные желания футболиста? Шедеврально! ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11