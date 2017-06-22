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Источник: Роналду выбрал для продолжения карьеры «ПСЖ»

22 июня 2017, 06:34
17

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду определился с вариантом продолжения своей карьеры. Португальский футболист хочет перейти в «ПСЖ». Он готов объявить о своем решении президенту мадридского клуба Флорентино Пересу и рассказать ему о предложении от парижского клуба после завершения Кубка конфедераций.

32-летний футболист изначально планировал остаться в европейском футболе, поэтому даже не рассматривал вариант с переездом в Китай. Ранее сообщалось о желании «ПСЖ» приобрести португальца за 100-150 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Трансферы Реал ПСЖ Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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amol4anoff
1498102627
Не верю.
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Karpathian
1498103507
Аналду все денег мало)
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Munez89
1498108275
Может сейчас Россию матушку посмотрит, понравится ему у нас и перейдёт в столичный клуб, по его запросам, потянет его только ФК *Арарат* Москва.
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Тамхар
1498112257
Зениту, по-моему, нужно сделать ему предложение. Дать миллионов 150. А там и поднять можно, если заинтересуется, праильно? Раз Манчини Фурсенко привез, так и этого нарцисса привезет. Ему ведь только задачу поставить и неограниченный кредит доверия оказать.
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meiram
1498120664
Необходимо внести поправки в закон о печати с наказанием по ложной информации сурового характера,тогда перестанут нести "чушь желтой прессы"!
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alex1951
1498202693
Любит Кры,народ заводить... ПСЖ? В Россию и только! Только там он поймет,что такое настоящая жизнь!)))
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ФК_Полоцк
1498204312
Сомнительная инфа, ну может Пепе уболтал, чертяка языкастый)
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GenghisKhan
1498213192
Видимо Роналду выбрал ПСЖ как жертву для своей аферы)
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овертайм
1498214664
никуда не уйдет)
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абжора
1498216774
Кто нибудь скиньте Роналду про побег Депардье из Франции))
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