Источник: Роналду выбрал для продолжения карьеры «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду определился с вариантом продолжения своей карьеры. Португальский футболист хочет перейти в «ПСЖ». Он готов объявить о своем решении президенту мадридского клуба Флорентино Пересу и рассказать ему о предложении от парижского клуба после завершения Кубка конфедераций.

32-летний футболист изначально планировал остаться в европейском футболе, поэтому даже не рассматривал вариант с переездом в Китай. Ранее сообщалось о желании «ПСЖ» приобрести португальца за 100-150 миллионов евро.