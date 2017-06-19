«Локомотив» не рассчитывает на Шишкина и разрешил игроку вести переговоры с другими клубами

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин получил от клуба официальное разрешение на ведение переговоров с другими командами. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» предоставил Шишкину официальное уведомление о том, что теперь он может вести переговоры с другими клубами – руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты. Тренерский штаб команды на игрока не рассчитывает», – сказал источник.

Напомним, Шишкин является игроком «Локомотива» с 2010 года. Вторую часть прошедшего сезона 30-летний россиянин провел в аренде в «Краснодаре».

