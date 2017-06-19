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    «Локомотив» не рассчитывает на Шишкина и разрешил игроку вести переговоры с другими клубами

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин получил от клуба официальное разрешение на ведение переговоров с другими командами. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

    «Локомотив» предоставил Шишкину официальное уведомление о том, что теперь он может вести переговоры с другими клубами – руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты. Тренерский штаб команды на игрока не рассчитывает», – сказал источник.

    Напомним, Шишкин является игроком «Локомотива» с 2010 года. Вторую часть прошедшего сезона 30-летний россиянин провел в аренде в «Краснодаре».

    Источник: ТАСС

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    19.06.2017 20:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 июня 2017, 23:54

      На кой ляд этот "метр в прыжке" нужен в сборной, если от него клуб, находящийся на 8 месте, отказывается?

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 19 июня 2017, 21:04

      Моё мнение, что для большинства опытных игроков, у которых закончился или заканчивается контракт с клубом, и для молодых, не проходящих в состав ведущих команд РФПЛ, есть два хороших варианта - тульский "Арсенал" и "Ростов", где в новом сезоне можно получить достаточное количество игровой практики...

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 июня 2017, 20:39

      надеюсь, краснодару хватит ума не подписывать с ним контракт

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Chesn0k 19 июня 2017, 21:01

      куда кал этот собирать итак янбаева взяли

      0
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