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  • «Локомотив» не рассчитывает на Шишкина и разрешил игроку вести переговоры с другими клубами

«Локомотив» не рассчитывает на Шишкина и разрешил игроку вести переговоры с другими клубами

19 июня 2017, 20:23
4

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин получил от клуба официальное разрешение на ведение переговоров с другими командами. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» предоставил Шишкину официальное уведомление о том, что теперь он может вести переговоры с другими клубами – руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты. Тренерский штаб команды на игрока не рассчитывает», – сказал источник.

Напомним, Шишкин является игроком «Локомотива» с 2010 года. Вторую часть прошедшего сезона 30-летний россиянин провел в аренде в «Краснодаре».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Шишкин Роман
Комментарии (4)
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Chesn0k
1497893963
надеюсь, краснодару хватит ума не подписывать с ним контракт
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ARSteven89
1497895467
Моё мнение, что для большинства опытных игроков, у которых закончился или заканчивается контракт с клубом, и для молодых, не проходящих в состав ведущих команд РФПЛ, есть два хороших варианта - тульский "Арсенал" и "Ростов", где в новом сезоне можно получить достаточное количество игровой практики...
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Tostao
1497905666
На кой ляд этот "метр в прыжке" нужен в сборной, если от него клуб, находящийся на 8 месте, отказывается?
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