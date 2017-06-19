Албин назвал адекватной стоимость арены «Санкт-Петербург»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал адекватной стоимость строительства стадиона на Крестовском острове. По его словам, арена «Санкт-Петербург» – не самая дорогая в мире.

«Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге. Это не самый дорогой стадион в мире», – сказал Албин.

Напомним, строительство «Санкт-Петербурга» началось в 2007 году, а его начальная смета составляла около 6 миллиардов рублей. В эксплуатацию стадион поступил в конце прошлого декабря, итоговая стоимость составила порядка 43 миллиардов.

Также примечателен тот факт, что строительство арены обошлось почти в два раза дороже, чем стоимость всех олимпийских объектов на предстоящих летних Играх-2020 в Токио.