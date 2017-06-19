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    Албин назвал адекватной стоимость арены «Санкт-Петербург»

    Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал адекватной стоимость строительства стадиона на Крестовском острове. По его словам, арена «Санкт-Петербург» – не самая дорогая в мире.

    «Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге. Это не самый дорогой стадион в мире», – сказал Албин.

    Напомним, строительство «Санкт-Петербурга» началось в 2007 году, а его начальная смета составляла около 6 миллиардов рублей. В эксплуатацию стадион поступил в конце прошлого декабря, итоговая стоимость составила порядка 43 миллиардов.

    Также примечателен тот факт, что строительство арены обошлось почти в два раза дороже, чем стоимость всех олимпийских объектов на предстоящих летних Играх-2020 в Токио.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2017 16:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 21 июня 2017, 00:02

      Мерзкая рожа в доле

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июня 2017, 13:06

      Неадекват Албин рассказывает нам про адекватность... Ой, как интересно!

      0
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 20 июня 2017, 04:09

      Не верю что "великий пу"сам не нагрел на этой схеме бабосов.имея под собой такие организации как мвд,фсб,и т.д. все они там за одно.и как великий пу говАривАл "мы своих не бросаем"

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 19 июня 2017, 23:44

      кто бы сомневался!!!нам нищебродам не понять их адекватности!!!!а то что смета увеличилась всего то в 7 раз так это просто напросто просчет сметчиков..их ха это лишат премии вот и все..все довольны.. а можно было построить СЕМЬ стадионов по то самой смете

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 19 июня 2017, 23:08

      конченый неадекватный питерский бомж,назвал стоимость самой большой мусорной свалки в России адекватной.Это неадекватно...

      -2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 июня 2017, 21:56

      Обнаглевший "гусь"с легкостью рассуждает об адекватной цене в 43 млрд.Начали со сметы 6млрд.по японски ( потом по решали что сп---шь не много)и сами же утверждают смету окончательную "адекватную"в 43млрд.,вот теперь по нашему "шоколадно и адекватно" пусть японцы не много позавидают .Вообщем "отсосали "у государства по крупному "дэнушку" и им за это ничего не будет"красавцы"

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 19 июня 2017, 20:32

      и где там спортивный комплекс?

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 19 июня 2017, 20:24

      Аххх ТЫ ГНОМ!!!

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 19 июня 2017, 18:41

      "Это не самый дорогой стадион. У меня в поместье подороже вышел"

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 июня 2017, 18:40

      Также примечателен тот факт, что строительство арены обошлось почти в два раза дороже, чем стоимость всех олимпийских объектов на предстоящих летних Играх-2020 в Токио...
      В общем, что русскому адекватно, то японцу очуметь...

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Тазит 19 июня 2017, 18:42

      Не умеют япошки бюджет осваивать...

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