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Албин назвал адекватной стоимость арены «Санкт-Петербург»

19 июня 2017, 16:46
31

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал адекватной стоимость строительства стадиона на Крестовском острове. По его словам, арена «Санкт-Петербург» – не самая дорогая в мире.

«Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге. Это не самый дорогой стадион в мире», – сказал Албин.

Напомним, строительство «Санкт-Петербурга» началось в 2007 году, а его начальная смета составляла около 6 миллиардов рублей. В эксплуатацию стадион поступил в конце прошлого декабря, итоговая стоимость составила порядка 43 миллиардов.

Также примечателен тот факт, что строительство арены обошлось почти в два раза дороже, чем стоимость всех олимпийских объектов на предстоящих летних Играх-2020 в Токио.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Зенит
Комментарии (31)
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Tajik-za Zenit
1497880233
Конечно пиздели сколько могли сейчас будете говорит оно того стоит
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kykyi
1497880588
ВСЕХ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ. а если приплюсовать сюда еще и стоимость земли в Токио ( 4 место в мире), то получается вообще полный пи-ц. И ведь ничего не сделаешь с этим ворюгой при существующем порядке. Воровал, ворует и будет воровать.
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insider_retro
1497880945
Что бы не говорил вице-губер, но сравнение в последнем абзаце ВПЕЧАТЛЯЕТ!!!....
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Alex ostrov
1497881286
Как не адекватный чиновник может говорить об адекватной стоимости стадиона??
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APchelov
1497885310
Цена адекватная. Всё украденое компенсировано экономией
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Docentusa
1497885767
Странно,как неадекват может адекватно рассуждать?))))
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Тазит
1497886856
Также примечателен тот факт, что строительство арены обошлось почти в два раза дороже, чем стоимость всех олимпийских объектов на предстоящих летних Играх-2020 в Токио... В общем, что русскому адекватно, то японцу очуметь...
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Vratarь
1497886888
"Это не самый дорогой стадион. У меня в поместье подороже вышел"
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Недовольный
1497902927
конченый неадекватный питерский бомж,назвал стоимость самой большой мусорной свалки в России адекватной.Это неадекватно...
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мистер-твистер
1497920999
Не верю что "великий пу"сам не нагрел на этой схеме бабосов.имея под собой такие организации как мвд,фсб,и т.д. все они там за одно.и как великий пу говАривАл "мы своих не бросаем"
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