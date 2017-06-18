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    Мутко: «Если голландцы попадут на ЧМ-2018, то марихуанки завезите им или еще чего-нибудь»

    Президент РФС Виталий Мутко в шутливой форме отозвался о возможном попадании сборной Голландии на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

    «Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно», – сказал Мутко.

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 12:23
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 6 июля 2017, 18:46

      Мутко: шучу конечно, сам марихуану куплю.

      0
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      Рейтинг: +47

      Кандидов 4 июля 2017, 20:00

      Не смешно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 21 июня 2017, 19:35

      Шутит, смеется и вообще отлично себя чувствует! Ай, браво! Ай, молодец! Да и чего ему печалиться с другой стороны? Португалии всего-навсего с минимальным счетом продули (пишу за 13 минут до конца матча).

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 20 июня 2017, 11:16

      ты за свою сборную виталик волнуйся , аптеки развивай поблизости к аренам где матчи проходить будут

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:07

      Они по ходу на Крестовском первый урожай конопли собрали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 18 июня 2017, 19:43

      Петросян млять.....клоун ска

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 17:06

      Причем здесь Ульяновск ? 100% фейк ! И все верят ! ))))))))

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 18 июня 2017, 15:45

      Все в Ульяновск!)

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 18 июня 2017, 15:24

      Неудачная шутка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 июня 2017, 15:21

      Мутко-Шутко...

      2
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