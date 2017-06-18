Мутко: «Если голландцы попадут на ЧМ-2018, то марихуанки завезите им или еще чего-нибудь»

Президент РФС Виталий Мутко в шутливой форме отозвался о возможном попадании сборной Голландии на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно», – сказал Мутко.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.