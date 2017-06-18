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  • Мутко: «Если голландцы попадут на ЧМ-2018, то марихуанки завезите им или еще чего-нибудь»

Мутко: «Если голландцы попадут на ЧМ-2018, то марихуанки завезите им или еще чего-нибудь»

18 июня 2017, 12:23
45

Президент РФС Виталий Мутко в шутливой форме отозвался о возможном попадании сборной Голландии на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно», – сказал Мутко.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Мутко Виталий
Комментарии (45)
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Альфред фаред
1497777971
Больной
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vaenruk
1497778113
оооохмать.что он несет?!
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dyema
1497778272
За такие шутки на ТНТ сослать, пожизненно, ведущим в Комедиклаб..........
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multiscan
1497778393
Мне кажется, что так "пошутить" можно только после того, как попробуешь травки.
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Владимир С
1497779743
сам прими марихуану и здохни придурок мудко
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Знойный Яйцегрыз
1497780274
надо каждому болельщику по напасу давать чтобы не дрались
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Nerlinger
1497783615
Они там в правительстве нашем точно не хило чего то покуривают!!!! Одни приколы, народ уже не знает как выживать!!!!!!!!!!!!
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subbotaspartak
1497783734
Голландия, подайте на него в суд. Может его там отЪ.бут.
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yorgenbarenz
1497784320
Питерская подворотня не выветривается из башки лупоглазого проходимца.
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insider_retro
1497787949
Какой же балбес!!! Публичный чиновник и выдаёт такие па! Ни культуры речи, ни мозгов её питающих!!!
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