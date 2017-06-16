Каррера: «Не позволю игрокам «Спартака» расслабиться. Хочу победить и в следующем году»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что уже забыл о чемпионстве команды в минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги. По словам итальянского специалиста, теперь он думает только о следующем сезоне, в котором хочет одержать победу.

«Минувший сезон – это уже история. Мы, конечно же, молодцы, что выиграли чемпионат. Но мы уже дописали эту главу и закрыли ее. Все свои кубки и медали дома я ставлю на самую дальнюю полку. Хорошие воспоминания, но это все в прошлом, а нам надо думать о будущем и о достижении новых вершин. Я бы не хотел, чтобы «Спартак» повторял прошлые ошибки. Хочу, чтобы команда серьезно отнеслась к нашему общему делу. Хочу победить в следующем году.

Сейчас все мои мысли уже о 14 июля, когда мы проведем матч за Суперкубок России с «Локомотивом». Безусловно, когда все игроки вернутся со сборных, нам предстоит беседа перед чемпионатом. Все те футболисты, которые не согласны с моими мыслями, могут постучаться ко мне в дверь и сказать: «Я не согласен, я пас». Но ни в коем случае не позволю игрокам расслабиться, ощутить синдром достигнутой цели. Ведь один раз выиграть, в принципе, может каждый, а повторить успех многократно в разы сложнее.

Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. У меня есть большое желание общаться на русском», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».