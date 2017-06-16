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  • Каррера: «Не позволю игрокам «Спартака» расслабиться. Хочу победить и в следующем году»

Каррера: «Не позволю игрокам «Спартака» расслабиться. Хочу победить и в следующем году»

16 июня 2017, 01:01
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что уже забыл о чемпионстве команды в минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги. По словам итальянского специалиста, теперь он думает только о следующем сезоне, в котором хочет одержать победу.

«Минувший сезон – это уже история. Мы, конечно же, молодцы, что выиграли чемпионат. Но мы уже дописали эту главу и закрыли ее. Все свои кубки и медали дома я ставлю на самую дальнюю полку. Хорошие воспоминания, но это все в прошлом, а нам надо думать о будущем и о достижении новых вершин. Я бы не хотел, чтобы «Спартак» повторял прошлые ошибки. Хочу, чтобы команда серьезно отнеслась к нашему общему делу. Хочу победить в следующем году.

Сейчас все мои мысли уже о 14 июля, когда мы проведем матч за Суперкубок России с «Локомотивом». Безусловно, когда все игроки вернутся со сборных, нам предстоит беседа перед чемпионатом. Все те футболисты, которые не согласны с моими мыслями, могут постучаться ко мне в дверь и сказать: «Я не согласен, я пас». Но ни в коем случае не позволю игрокам расслабиться, ощутить синдром достигнутой цели. Ведь один раз выиграть, в принципе, может каждый, а повторить успех многократно в разы сложнее.

Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. У меня есть большое желание общаться на русском», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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TAGANROG 161
1497565657
Правильно Массимо,держать в тонусе надо команду!!!
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Павел Амурский
1497568930
Через шестнадцать лет, НЕ МЕНЬШЕ!
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Вадим 1972
1497575750
А с нашими футболистами только так и надо. Иначе даже самые талантливые почему то начинают расслабляться.
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Дядя Серёжа
1497577644
Повторение - мать учения. Мать их так.
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tank219
1497579530
Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. Необходимый запас слов, он же ненормативный - небольшой, его подскажут Комбаров и Глушаков. Беседу поддержать в России вообще не сложно - послал ты его, он тебя и вот уже диалог, беседа. Главное тут - интонация и не путать направление посыла, кого НА, кого В. В команде много консультантов и поводов поупражняться хватит. Пока были только Уфа, Крылья, Ростов и Томь, теперь еще и ЛЧ, К концу сезона заткнете за пояс любого грузчика.
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лёха72
1497588808
верим
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Опорник84
1497590060
Кнут в руки и пахать,пахать, пахать!
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sochi-2013
1497591421
Бла, бла, бла ..........
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Mahone
1497627340
Правильно,что было то было,это уже история,вперед к новым победам!!!!!!!!!! Гоняй их как сидоровых коз,что бы не зазнались
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Krics
1497645239
ПРОФЕССИОНАЛ.
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