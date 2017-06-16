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    Каррера: «Не позволю игрокам «Спартака» расслабиться. Хочу победить и в следующем году»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что уже забыл о чемпионстве команды в минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги. По словам итальянского специалиста, теперь он думает только о следующем сезоне, в котором хочет одержать победу.

    «Минувший сезон – это уже история. Мы, конечно же, молодцы, что выиграли чемпионат. Но мы уже дописали эту главу и закрыли ее. Все свои кубки и медали дома я ставлю на самую дальнюю полку. Хорошие воспоминания, но это все в прошлом, а нам надо думать о будущем и о достижении новых вершин. Я бы не хотел, чтобы «Спартак» повторял прошлые ошибки. Хочу, чтобы команда серьезно отнеслась к нашему общему делу. Хочу победить в следующем году.

    Сейчас все мои мысли уже о 14 июля, когда мы проведем матч за Суперкубок России с «Локомотивом». Безусловно, когда все игроки вернутся со сборных, нам предстоит беседа перед чемпионатом. Все те футболисты, которые не согласны с моими мыслями, могут постучаться ко мне в дверь и сказать: «Я не согласен, я пас». Но ни в коем случае не позволю игрокам расслабиться, ощутить синдром достигнутой цели. Ведь один раз выиграть, в принципе, может каждый, а повторить успех многократно в разы сложнее.

    Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь. У меня есть большое желание общаться на русском», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 01:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +899

      Krics 16 июня 2017, 23:33

      ПРОФЕССИОНАЛ.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 июня 2017, 18:35

      Правильно,что было то было,это уже история,вперед к новым победам!!!!!!!!!! Гоняй их как сидоровых коз,что бы не зазнались

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 16 июня 2017, 16:50

      м е н т а л и т е т

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:23

      Вот и вся разница между топ-чемпионатами и РФПЛ . Слуцкий выучил английский за пол-года , потому что хотел тренировать в Англии . А для Карреры (как и для всех тренеров из топов Европы ) - это просто приключение в России ! Желать - не значит быть !

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 13:25

      Пока на русскую диету не перейдёт
      Никто его по русски не поймёт.

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 июня 2017, 08:46

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 16 июня 2017, 08:37

      Бла, бла, бла ..........

      -2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 июня 2017, 08:14

      Кнут в руки и пахать,пахать, пахать!

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 16 июня 2017, 07:53

      верим

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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 05:18

      Что касается русского языка, то пока я не в состоянии поддержать беседу на русском, но в дальнейшем постараюсь.
      Необходимый запас слов, он же ненормативный - небольшой, его подскажут Комбаров и Глушаков. Беседу поддержать в России вообще не сложно - послал ты его, он тебя и вот уже диалог, беседа. Главное тут - интонация и не путать направление посыла, кого НА, кого В. В команде много консультантов и поводов поупражняться хватит. Пока были только Уфа, Крылья, Ростов и Томь, теперь еще и ЛЧ, К концу сезона заткнете за пояс любого грузчика.

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