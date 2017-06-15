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  • Каррера: «В России я дегустировал только борщ. Остальных блюд не пробовал, предпочитаю питаться по-итальянски»

Каррера: «В России я дегустировал только борщ. Остальных блюд не пробовал, предпочитаю питаться по-итальянски»

15 июня 2017, 17:36
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих гастрономических пристрастиях. По словам специалиста, из русской кухни он ел только борщ.

Напомним, итальянец возглавил красно-белых летом 2016 года и по итогам сезона привел команду к званию чемпиона России.

– Что вам полюбилось за время работы в России из русских блюд?

– (Тут Каррера произнес удивительную по консерватизму фразу). В России я дегустировал только борщ. Очень понравилось. Когда в нашей столовой дают борщ, ем с удовольствием. А других русских блюд не пробовал.

– Фантастика.

– Не поймите превратно. Это не значит, что русская кухня плоха. Просто я предпочитаю питаться по-итальянски. Даже здесь, в России. Не ищу новых вкусовых ощущений, не экспериментатор. Ем, что нравится, вот и все.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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turist82
1497537754
Борщ это сила! ))) Со сметаной особенно
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Mahone
1497540064
Макароны и еще раз макароны,поел бы пельмени
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абжора
1497541893
Красную солёную рыбу под водочку попробует,за уши не оттянешь)).
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dok66
1497542115
Много он чего попробовал , но боится признаться , что в Италии кроме пасты ничего , а в русской кухне в 100 раз больше и вкуснее . А борщ - вооще не русское блюдо .
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subbotaspartak
1497543078
Диета у него мрачновата, Без самогонки Глушака скучновато.
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кошмарик
1497543900
Эхх.. кислые щи + малосольный огурчик+ большой кусок холодца+ запотевшая рюмка водки = гастрономический оргазм!
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Бугимен
1497545030
Как выиграет «Спартак» Лигу чемпионов ,так Массимо Каррера вы у нас все продегустируете! Блины; пельмени; пироги; оладьи; расстегаи; ватрушки; пышки; кулебяки; пончики, макарон по-флотски,каша в тыкве; гороховая; гречневая с грибами,пожарские котлеты; говядина по-строгановски; телятина «Орлов»; птица по-столичному; рулет из конины по-русски; рагу из потрохов; рябчик в сметане; рубцы отварные. компоты; кисели; чай; морсы; квасы; сбитень; медки.!!!Одним словом удачи в дегустации, и победы «Спартаку » в Лигу чемпионов!!!
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спартак спартаков1
1497548772
А ЗРЯ
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tank219
1497580320
В России, кроме борща и грацио-бля.ь, еще много удивительного, все еще впереди
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Дядя Серёжа
1497584792
Переведёт футболистов на лапшу с пиццей, захиреют.
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