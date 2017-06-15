Каррера: «В России я дегустировал только борщ. Остальных блюд не пробовал, предпочитаю питаться по-итальянски»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих гастрономических пристрастиях. По словам специалиста, из русской кухни он ел только борщ.

Напомним, итальянец возглавил красно-белых летом 2016 года и по итогам сезона привел команду к званию чемпиона России.

– Что вам полюбилось за время работы в России из русских блюд?

– (Тут Каррера произнес удивительную по консерватизму фразу). В России я дегустировал только борщ. Очень понравилось. Когда в нашей столовой дают борщ, ем с удовольствием. А других русских блюд не пробовал.

– Фантастика.

– Не поймите превратно. Это не значит, что русская кухня плоха. Просто я предпочитаю питаться по-итальянски. Даже здесь, в России. Не ищу новых вкусовых ощущений, не экспериментатор. Ем, что нравится, вот и все.