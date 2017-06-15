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    Каррера: «В России я дегустировал только борщ. Остальных блюд не пробовал, предпочитаю питаться по-итальянски»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих гастрономических пристрастиях. По словам специалиста, из русской кухни он ел только борщ.

    Напомним, итальянец возглавил красно-белых летом 2016 года и по итогам сезона привел команду к званию чемпиона России.

    – Что вам полюбилось за время работы в России из русских блюд?

    – (Тут Каррера произнес удивительную по консерватизму фразу). В России я дегустировал только борщ. Очень понравилось. Когда в нашей столовой дают борщ, ем с удовольствием. А других русских блюд не пробовал.

    – Фантастика.

    – Не поймите превратно. Это не значит, что русская кухня плоха. Просто я предпочитаю питаться по-итальянски. Даже здесь, в России. Не ищу новых вкусовых ощущений, не экспериментатор. Ем, что нравится, вот и все.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2017 17:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 06:46

      Переведёт футболистов на лапшу с пиццей, захиреют.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 05:32

      В России, кроме борща и грацио-бля.ь, еще много удивительного, все еще впереди

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 июня 2017, 20:46

      А ЗРЯ

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июня 2017, 19:43

      Как выиграет «Спартак» Лигу чемпионов ,так Массимо Каррера вы у нас все продегустируете! Блины; пельмени; пироги; оладьи; расстегаи; ватрушки; пышки; кулебяки; пончики, макарон по-флотски,каша в тыкве; гороховая; гречневая с грибами,пожарские котлеты; говядина по-строгановски; телятина «Орлов»; птица по-столичному; рулет из конины по-русски; рагу из потрохов; рябчик в сметане; рубцы отварные. компоты; кисели; чай; морсы; квасы; сбитень; медки.!!!Одним словом удачи в дегустации, и победы «Спартаку » в Лигу чемпионов!!!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 июня 2017, 19:25

      Эхх.. кислые щи + малосольный огурчик+ большой кусок холодца+ запотевшая рюмка водки = гастрономический оргазм!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 19:11

      Диета у него мрачновата,
      Без самогонки Глушака скучновато.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:55

      Много он чего попробовал , но боится признаться , что в Италии кроме пасты ничего , а в русской кухне в 100 раз больше и вкуснее . А борщ - вооще не русское блюдо .

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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 18:51

      Красную солёную рыбу под водочку попробует,за уши не оттянешь)).

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 июня 2017, 18:21

      Макароны и еще раз макароны,поел бы пельмени

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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 июня 2017, 17:42

      Борщ это сила! ))) Со сметаной особенно

      2
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