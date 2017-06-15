Воронин уволен из клуба седьмого немецкого дивизиона за прогулы

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера «Бюдериха». Клуб выступает в седьмом немецком дивизионе.

«Воронин пропустит последние четыре недели предсезонных сборов, а также первые четыре матча нового сезона по личным причинам. Такое поведение не могло нас удовлетворять», – заявил менеджер клуба Дирк Хаусвальд в интервью RP-online.

Напомним, что 37-летний украинец пришел в «Бюдерих» в январе этого года. Воронин смог привести команду по итогам прошедшего сезона к шестому место в своем дивизионе.