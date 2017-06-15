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Воронин уволен из клуба седьмого немецкого дивизиона за прогулы

15 июня 2017, 07:32
11

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера «Бюдериха». Клуб выступает в седьмом немецком дивизионе.

«Воронин пропустит последние четыре недели предсезонных сборов, а также первые четыре матча нового сезона по личным причинам. Такое поведение не могло нас удовлетворять», – заявил менеджер клуба Дирк Хаусвальд в интервью RP-online.

Напомним, что 37-летний украинец пришел в «Бюдерих» в январе этого года. Воронин смог привести команду по итогам прошедшего сезона к шестому место в своем дивизионе.

Источник: Бомбардир.ру
Динамо Украина Воронин Андрей
Комментарии (11)
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сапёр75
1497501373
за бу хал))
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абжора
1497512406
Безвиз праздновал или машину перегонял ))
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абжора
1497512494
Ничего личного просто пошутил.
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dok66
1497512718
Не интересно ему там ...
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Дядя Серёжа
1497514106
За четыре недели прогулов - увольнять. Беспредельщики.
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xColaz
1497514225
Придется в четырнадцатом дивизионе теперь играть
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cska-62
1497514322
Надо же... Так жестоко! Нет, чтобы горилки налить, и на БМВ президента клуба на тренировку команды доставить!
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Zarandar_52
1497516724
Потом украинская сторона заявит о том, что это происки ФСБ и российская провокация =)
Ответить
Den Bull
1497522944
Дайте человеку просто нормально побухать)
Ответить
insider_retro
1497551614
Даааа.... Не прикипела душа к Фатерлянду....
Ответить
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