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    Воронин уволен из клуба седьмого немецкого дивизиона за прогулы

    Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера «Бюдериха». Клуб выступает в седьмом немецком дивизионе.

    «Воронин пропустит последние четыре недели предсезонных сборов, а также первые четыре матча нового сезона по личным причинам. Такое поведение не могло нас удовлетворять», – заявил менеджер клуба Дирк Хаусвальд в интервью RP-online.

    Напомним, что 37-летний украинец пришел в «Бюдерих» в январе этого года. Воронин смог привести команду по итогам прошедшего сезона к шестому место в своем дивизионе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 07:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 21:33

      Даааа.... Не прикипела душа к Фатерлянду....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 13:35

      Дайте человеку просто нормально побухать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 15 июня 2017, 11:52

      Потом украинская сторона заявит о том, что это происки ФСБ и российская провокация =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2017, 11:12

      Надо же... Так жестоко! Нет, чтобы горилки налить, и на БМВ президента клуба на тренировку команды доставить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 15 июня 2017, 11:10

      Придется в четырнадцатом дивизионе теперь играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 11:08

      За четыре недели прогулов - увольнять. Беспредельщики.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 10:45

      Не интересно ему там ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 10:41

      Ничего личного просто пошутил.

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 10:40

      Безвиз праздновал или машину перегонял ))

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июня 2017, 07:50

      Старенький Ворона стал..,провалы в памяти появились.

      0
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