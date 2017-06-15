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    Глушаков: «Иногда деньги губят футболистов, но не всех»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что высокие зарплаты портят футболистов.

    Ранее хавбек отметил, что в скором будущем киберфутбол может вытеснить реальный.

    «Не от нас зависит, что кто-то больше получает, чем футболисты раньше. Просто каждый играет в свое время и зарплаты разные. Я всегда говорил: кто на что учился. Да, есть порой неадекватные заработные платы, особенно в юношеском футболе. Там порой платят большие деньги, а потом игроки просто теряются. Это ведь большой соблазн.

    И вообще, иногда даже в клубах бывает подобное. Вот например, есть у него ромбик, он сидит в запасе, получает деньги и может спокойно говорить: я в «Спартаке», я в «Спартаке»! А где он играет, в дубле или под основной... Поэтому иногда деньги губят футболистов, но не всех», – сказал Глушаков.

    Источник: Спорт FM

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    15.06.2017 00:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 июня 2017, 11:20

      Лучше бы глушаков философствовал молча. Детский сад!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 июня 2017, 10:25

      Никогда кибер-футбол не вытеснит реальный. Те кто запах мокрого газона чуял, знают его ценность.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 09:44

      Опять самогона накатил,дурачёк ...?!

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 июня 2017, 09:38

      Тебя, конечно, не погубят. Так что пусть смело платят больше, да?

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 июня 2017, 07:11

      Появился перерывчик между играми и Дениска опять фонтанирует.
      Когда остальные просто отдыхают,Глушак все п.....ит

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:17

      С каждого по возможности, каждому по труду. Социализм.
      С каждого по возможности, каждому по потребности. Коммунизм.
      С каждого ну хоть по чуть-чуть, каждому по потребности. РФПЛ.

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