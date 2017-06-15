Глушаков: «Иногда деньги губят футболистов, но не всех»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что высокие зарплаты портят футболистов.

Ранее хавбек отметил, что в скором будущем киберфутбол может вытеснить реальный.

«Не от нас зависит, что кто-то больше получает, чем футболисты раньше. Просто каждый играет в свое время и зарплаты разные. Я всегда говорил: кто на что учился. Да, есть порой неадекватные заработные платы, особенно в юношеском футболе. Там порой платят большие деньги, а потом игроки просто теряются. Это ведь большой соблазн.

И вообще, иногда даже в клубах бывает подобное. Вот например, есть у него ромбик, он сидит в запасе, получает деньги и может спокойно говорить: я в «Спартаке», я в «Спартаке»! А где он играет, в дубле или под основной... Поэтому иногда деньги губят футболистов, но не всех», – сказал Глушаков.