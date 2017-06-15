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Глушаков: «Иногда деньги губят футболистов, но не всех»

15 июня 2017, 00:32
6

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что высокие зарплаты портят футболистов.

Ранее хавбек отметил, что в скором будущем киберфутбол может вытеснить реальный.

«Не от нас зависит, что кто-то больше получает, чем футболисты раньше. Просто каждый играет в свое время и зарплаты разные. Я всегда говорил: кто на что учился. Да, есть порой неадекватные заработные платы, особенно в юношеском футболе. Там порой платят большие деньги, а потом игроки просто теряются. Это ведь большой соблазн.

И вообще, иногда даже в клубах бывает подобное. Вот например, есть у него ромбик, он сидит в запасе, получает деньги и может спокойно говорить: я в «Спартаке», я в «Спартаке»! А где он играет, в дубле или под основной... Поэтому иногда деньги губят футболистов, но не всех», – сказал Глушаков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1497493040
С каждого по возможности, каждому по труду. Социализм. С каждого по возможности, каждому по потребности. Коммунизм. С каждого ну хоть по чуть-чуть, каждому по потребности. РФПЛ.
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Gornostay
1497499878
Появился перерывчик между играми и Дениска опять фонтанирует. Когда остальные просто отдыхают,Глушак все п.....ит
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Тамхар
1497508701
Тебя, конечно, не погубят. Так что пусть смело платят больше, да?
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acer2003
1497509058
Опять самогона накатил,дурачёк ...?!
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ItalianFootball
1497511549
Никогда кибер-футбол не вытеснит реальный. Те кто запах мокрого газона чуял, знают его ценность.
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APchelov
1497514803
Лучше бы глушаков философствовал молча. Детский сад!
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