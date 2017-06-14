Глушаков: «Переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением, почему в России нет игроков мирового уровня. Также россиянин отметил, что киберфутбол в будущем может вытеснить реальный футбол.

«Не знаю, почему у нас нет в стране мировых звезд. Может быть у нас неправильное развитие в футболе какое-то. У нас и защитников то центральных сейчас нет. Ветераны закончили – и все.

Вообще, я переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть», – сказал Глушаков.