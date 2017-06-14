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  • Глушаков: «Переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть»

Глушаков: «Переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть»

14 июня 2017, 22:32
30

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением, почему в России нет игроков мирового уровня. Также россиянин отметил, что киберфутбол в будущем может вытеснить реальный футбол.

«Не знаю, почему у нас нет в стране мировых звезд. Может быть у нас неправильное развитие в футболе какое-то. У нас и защитников то центральных сейчас нет. Ветераны закончили – и все.

Вообще, я переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть», – сказал Глушаков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (30)
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Den Bull
1497469089
Почему нет? Да потому что вам слишком много платят не понять за что! Вы даже свой нос в Европу сунуть не хотите, потому что там пахать на полную надо чтобы получать нормально. Убрать лимит нафик вообще, вот тогда вы своими жопами зашевелите. А на счёт кибера не беспокойся, за такие бабки какие вы получаете, народ в очередях стоит чтобы в какой нибудь клуб попасть.
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lekseij2007
1497469102
Детский лепет. Не сравнивай свои пристрастия со всеми.
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Pourport
1497469208
В стране миллионы команд дворового футбола,и каждый из парней ставит цели выше!Сходи,похмелись!)
Ответить
вместе с ЦСКА
1497469412
самогон не отпускает Глушакова.....
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acer2003
1497470186
Ну ты то останешься,звезда наша )))
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mihail200606
1497470319
Не переживай - пока у вас баранов такие зарплаты, количество желающих попинать мячик будет немаленьким. Только толку не будет...
Ответить
Zenit-84
1497474054
на такие зарплаты желающих, но неиграющих, мнооого будет...
Ответить
Дядя Серёжа
1497493737
Не знаю, почему у нас нет в стране мировых звезд... А кто знает?
Ответить
giluxa1963
1497507265
типа он себя футболистом считает
Ответить
lims21
1497525672
Главное, чтобы самогон не пили, Денис.
Ответить
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