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    Глушаков: «Переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением, почему в России нет игроков мирового уровня. Также россиянин отметил, что киберфутбол в будущем может вытеснить реальный футбол.

    «Не знаю, почему у нас нет в стране мировых звезд. Может быть у нас неправильное развитие в футболе какое-то. У нас и защитников то центральных сейчас нет. Ветераны закончили – и все.

    Вообще, я переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть», – сказал Глушаков.

    Источник: Спорт FM

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    14.06.2017 22:32
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:21

      Главное, чтобы самогон не пили, Денис.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 июня 2017, 09:14

      типа он себя футболистом считает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:28

      Не знаю, почему у нас нет в стране мировых звезд...
      А кто знает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июня 2017, 00:00

      на такие зарплаты желающих, но неиграющих, мнооого будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 июня 2017, 23:56

      Такими темпами через пять лет это будет единственный футбол, в который русские будут уметь хорошо играть

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июня 2017, 22:58

      Не переживай - пока у вас баранов такие зарплаты, количество желающих попинать мячик будет немаленьким. Только толку не будет...

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июня 2017, 22:56

      Ну ты то останешься,звезда наша )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > acer2003 14 июня 2017, 23:06

      гродно? беларусь? ну у нас Российский чемпионат! или вы как украина за 2 дня завоюете Россию? в каком он месте звезда ваша?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Snerg 14 июня 2017, 23:07

      Вы идиот ????? Похоже ДА

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg > acer2003 14 июня 2017, 23:22

      acer2003 Рейтинг (что это?): +1558

      Андрей Борисович
      Имя: Андрей
      Фамилия: Борисович
      Пол: Мужской
      Город: Гродно. Беларусь
      Дата рождения: 30 июня 1969
      Дивизион в конкурсе прогнозов: 10
      ----------------------------------------
      это твоя анкета? Глушаков играет России ,ты живешь в Белоруссии? какая звезда ваша? если ты решил сострить ---это не уместно . иди остри на бАТе

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Snerg 14 июня 2017, 23:33

      Вы точно больны не излечимо )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 июня 2017, 22:43

      самогон не отпускает Глушакова.....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > вместе с ЦСКА 14 июня 2017, 23:07

      пойми одно ))) на пони или лыжах невозможно выиграть ЧР по футболу)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 июня 2017, 22:40

      В стране миллионы команд дворового футбола,и каждый из парней ставит цели выше!Сходи,похмелись!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Pourport 14 июня 2017, 23:08

      здрасте))) динамо чемпион ФНЛ и поэтому у тебя такие пафосные фразы?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Snerg 15 июня 2017, 13:31

      Я начал с минимального,посчитай соревнования в области(от дворового БЛДФ до областного мяча)и посчитай сколько людей(и потенц.футболистов в целом по РФ)если в твоем городе этого нет,то понятно чего ты такой отсталый в целом)

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Snerg 15 июня 2017, 13:34

      А сказать что мяч популярен в нынешнее время только в вирт.реальности это полный идиотизм!
      Если ты рядом с игроками,не стоит плеваться на всю Россию,потому что люди разные.
      Брянские дети до сих пор в лапту играют,посмейся.

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Pourport 15 июня 2017, 23:54

      я и не говорю что кибер популярней), оно и заметно , что как раз ты отсталый)), даже не в курсе какую популярность набирает кибер! хотя чего я тебе обьясняю ))), у тебя то и мяч походу то до сих пор деревянный)

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Snerg 16 июня 2017, 12:12

      И реальный мяч и КИБЕР-СПОРТ ВСЁ популярно!Мяч самый популярный вид спорта!Иди похмелись,мясная шкварка!)

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Pourport 16 июня 2017, 21:10

      мда малолетка))...

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 июня 2017, 22:38

      Детский лепет. Не сравнивай свои пристрастия со всеми.

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