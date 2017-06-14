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    Тренерский штаб «Спартака» пополнили итальянские специалисты

    Тренерский штаб «Спартака» пополнился двумя итальянскими специалистами. С московским клубом контракты подписали 45-летний Аттила Мальфатти и 59-летний Джорджо Д'Урбано. Первый многие годы успешно работал в академии «Ювентуса».

    Д'Урбано является специалистом по физической подготовке спортсменов. Тренер имеет опыт работы в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, за плечами Д'Урбано имеется сотрудничество с несколькими итальянскими футбольными клубами.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.06.2017 13:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 июня 2017, 19:01

      Скоро и в составе итальяшки появятся! С нашими то брёвнами кого ни ставь во главе, результат один и тот же.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 июня 2017, 18:57

      Нуууу.... Теперь на лыжиках погоняют на предсезонке, а то всё пресно, по функционалке, старомодненько... У этих не забалуешь.... Теперь в каждой игре десяточку будут наматывать не потея!!!! Успехов!

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 17:35

      В Спартаке хорошая кормушка, говорят итальянцы, мясная с салом. Воооо!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:38

      Хорошо вышли на фото ! Сицилия отдыхает !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 14 июня 2017, 18:53

      Христоматийно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 14 июня 2017, 16:18

      Донна белла маре кредере кантаре... Дами иль моменто ени пьячи пью...У?)))

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 14 июня 2017, 15:47

      лютые такие)

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 15:47

      Если до сих пор нет тренера по приседанию,
      Надо срочно провести заседание,
      Назначить президента по набору тренеров,
      Чтобы значит полный был комплект готов.

      1
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      Рейтинг: +197

      proekt 14 июня 2017, 15:36

      ИТАЛЬЯНСКИЕ МАФИОЗИ!!!

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 14 июня 2017, 15:20

      если это поможет добиваться хороших результатов,то пусть работают на благо Спартака

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      Рейтинг: +64

      bayern06 14 июня 2017, 13:45

      позвал своих

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