Тренерский штаб «Спартака» пополнили итальянские специалисты

Тренерский штаб «Спартака» пополнился двумя итальянскими специалистами. С московским клубом контракты подписали 45-летний Аттила Мальфатти и 59-летний Джорджо Д'Урбано. Первый многие годы успешно работал в академии «Ювентуса».

Д'Урбано является специалистом по физической подготовке спортсменов. Тренер имеет опыт работы в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, за плечами Д'Урбано имеется сотрудничество с несколькими итальянскими футбольными клубами.