На стадионе в Екатеринбурге приступили к внутренним работам

Продолжает подготовка городов России к старту чемпионата мира-2018. Строительство стадиона в Екатеринбурге вышло на финишную прямую – на объекте приступили к выполнению внутренних работ. Арена должна быть готов к концу текущего года.

«Думаю, что к концу года стадион уже будет готов. В марте – апреле 2018 года будем принимать выставочные игры. Нам сказали, что в них может принять участие и национальная команда России. На текущем этапе арена перешла на уровень внутренних работ. Виталий Мутко, когда говорил о готовности субъектов, назвал нас третьими. Это соответствует действительности. Четкий контроль со стороны руководителя области Евгения Куйвашева.

Как и вся страна, мы впервые принимаем чемпионат мира. Нас пригласили на игры Кубка конфедераций в Санкт-Петербург и Сочи, чтобы посмотреть на работу, связанную с безопасностью, гостеприимством, сервисом. В том числе посмотрим на действия стюардов, потому что к их подготовке несколько иные требования. У нас все идет четко по плану, сомнений в том, что мы не подведем, нет.

Уникальным местом у нас станет фан-зона, которая будет вынесена из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Фан-зона будет рассматриваться, как наследие для этой парковой зоны. Понимание по ней также имеется, логистика ясная. Многие моменты мы вынесли для себя после чемпионата мира – 2014 в Бразилии, речь идет о комфорте, доступности и безопасности», – рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.