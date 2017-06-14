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    Каррера: «Спартак» знает, какие позиции необходимо укрепить»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не особо следит за трансферными новостями из клубов Премьер-лиги. Он также отметил, что красно-белые работают над новыми приобретениями.

    Напомним, по итогам прошлого сезона московский клуб стал чемпионом России впервые с 2001 года.

    – За коллегами вы следите достаточно пристально. А за переходами игроков?

    – По мере возможностей.

    – Что-нибудь удивило?

    – Пожалуй, нет – пока, во всяком случае. Но ведь это только начало.

    – Из «Спартака» трансферной информации не так много. Это хорошо или плохо?

    – Ни то, ни другое. Когда появятся новости, о них объявят. Мы знаем, какие позиции необходимо укрепить, работа в нужном направлении идет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:08

      Выйдут на первую игру а там...
      А тут...
      А здеся...!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2017, 09:09

      Как я уже писал-счастье любит тишину .Все правильно Спартак делает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 08:42

      Карерра душой не кривит,
      Может трансферами удивит.

      6
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