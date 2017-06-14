Каррера: «Спартак» знает, какие позиции необходимо укрепить»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не особо следит за трансферными новостями из клубов Премьер-лиги. Он также отметил, что красно-белые работают над новыми приобретениями.
Напомним, по итогам прошлого сезона московский клуб стал чемпионом России впервые с 2001 года.
– За коллегами вы следите достаточно пристально. А за переходами игроков?
– По мере возможностей.
– Что-нибудь удивило?
– Пожалуй, нет – пока, во всяком случае. Но ведь это только начало.
– Из «Спартака» трансферной информации не так много. Это хорошо или плохо?
– Ни то, ни другое. Когда появятся новости, о них объявят. Мы знаем, какие позиции необходимо укрепить, работа в нужном направлении идет.
Источник: «Спорт-Экспресс»