Андрей Федун: «Фанаты не дадут расслабиться ни менеджменту, ни тренерскому штабу, никому»

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», член совета директоров красно-белых, брат владельца клуба Андрей Федун рассказал о том, что будет считаться положительным результатом для команды в следующем сезоне.

– Недавно «Спартак» продлил трудовые отношения с Массимо Каррерой до 31 мая 2019 года. Не хотелось на волне успеха подписать итальянца на больший срок?

– Знаете, у Высоцкого была песня: «Лишь мгновение ты наверху». Можно подписать и на 10 лет, и на 15. Есть пример Венгера, который вечно руководит «Арсеналом». Если Массимо и в следующем году добьется хорошего результата, думаю, менеджмент с ним договорится.

– Вы говорите – «добьется хорошего результата». А что станет успехом в наступающем сезоне?

– Давайте скажем честно – у нас есть фанаты, которые не переносят второго или третьего места. Другой вопрос, что если мы следующие несколько лет будем постоянно попадать в тройку призеров, то они захотят, чтобы «Спартак» победил в Лиге Европы. Они не дадут расслабиться ни менеджменту, ни тренерскому штабу, никому. Все богатство, которое есть у клуба помимо его славного имени, – это болельщики. Люди любят неистово, когда ты выигрываешь, и так же неистово ненавидят, когда что-то идет не так. И вот тут никакому тренеру и руководителям счастья нет, если проигрываем. То нас носят на руках, а через два дня ты изгой. У нас все делится на красное и белое. Сейчас пока красное, все счастливые, и надеюсь, что эта полоса продлится долго.