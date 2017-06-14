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    Андрей Федун: «Фанаты не дадут расслабиться ни менеджменту, ни тренерскому штабу, никому»

    Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», член совета директоров красно-белых, брат владельца клуба Андрей Федун рассказал о том, что будет считаться положительным результатом для команды в следующем сезоне.

    – Недавно «Спартак» продлил трудовые отношения с Массимо Каррерой до 31 мая 2019 года. Не хотелось на волне успеха подписать итальянца на больший срок?

    – Знаете, у Высоцкого была песня: «Лишь мгновение ты наверху». Можно подписать и на 10 лет, и на 15. Есть пример Венгера, который вечно руководит «Арсеналом». Если Массимо и в следующем году добьется хорошего результата, думаю, менеджмент с ним договорится.

    – Вы говорите – «добьется хорошего результата». А что станет успехом в наступающем сезоне?

    – Давайте скажем честно – у нас есть фанаты, которые не переносят второго или третьего места. Другой вопрос, что если мы следующие несколько лет будем постоянно попадать в тройку призеров, то они захотят, чтобы «Спартак» победил в Лиге Европы. Они не дадут расслабиться ни менеджменту, ни тренерскому штабу, никому. Все богатство, которое есть у клуба помимо его славного имени, – это болельщики. Люди любят неистово, когда ты выигрываешь, и так же неистово ненавидят, когда что-то идет не так. И вот тут никакому тренеру и руководителям счастья нет, если проигрываем. То нас носят на руках, а через два дня ты изгой. У нас все делится на красное и белое. Сейчас пока красное, все счастливые, и надеюсь, что эта полоса продлится долго.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 07:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 14 июня 2017, 09:45

      получается-фанаты что-ли 15 лет давали расслабиться?как-то спорно всё....

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 08:45

      В колею по ходу мы попали,
      Не уйдут от нас медали.
      Но как то полюбилось нам добро,
      Нас может не устроить серебро.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 14 июня 2017, 10:13

      Хорошо у тебя и складно,
      По моему попасть в группу ЛЧ - и ладно.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2017, 07:49

      Правильно сколько же можно длиться негативу,пора уже и белой полосе пойти.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 июня 2017, 07:35

      15 лет не напрягались, и ничего...)))

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