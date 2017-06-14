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    Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что петербургский клуб является самым популярным в стране. По мнению Миллера, сине-бело-голубые обладают наибольшим количеством болельщиков в России.

    «Друзья, «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов болельщиков от Калининграда до Камчатки.

    «Зенит» заслужил быть первым яркими победами, красивой игрой, нашей с вами богатой историей.

    Питер – родина российского футбола. Здесь был создан РФС. Зенит – обладатель всех трофеев кроме ЛЧ, единственный русский клуб с Суперкубком. У нас самое сильное имя, мы самый известный российский клуб в мире», – сказал Миллер.

    Источник: Sports.ru

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    14.06.2017 00:08
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 июня 2017, 21:42

      Похоже тут Спартаковцы одни сидят))) просто смех от комментов их разбирает)

      -2
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      Рейтинг: +12

      19ФКСМ22 14 июня 2017, 19:00

      Самый толстый кошелек у сенита, тов. Миллер

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 17:37

      Это он правильно сказал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 июня 2017, 16:47

      газа надышался наверное, лучше бы спросил какой клуб больше всего не любят за растраты народного имущества?

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Александ1982 14 июня 2017, 21:34

      какие народные деньги? У вас что то взяли?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Den Bull 14 июня 2017, 23:01

      конечно, а ты скажи что это еще частный клуб, как спартак или краснодар, знит -сосет деньги из газовых труб

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Александ1982 14 июня 2017, 23:38

      А Спартак из каких труб сосёт деньги, или не в курсе?

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 14 июня 2017, 13:54

      Я вот сразу, как прочитал заголовок статьи, понял что это спартаковская новость №1... не ошибся.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 июня 2017, 12:00

      очень похоже не на презентацию нового тренера а на опозиционный митинг.... ну или партийные лозунги...
      хорошо что только в Москве в клубах все нормально и Гинер с Федуном ведут себя спокойно.

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 июня 2017, 11:49

      если только в Санкт-Петербурге

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2017, 11:47

      Да хоть не тресните со своим Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > OfaZavr 14 июня 2017, 21:35

      не тресним

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      Рейтинг: +352

      mauxa 14 июня 2017, 10:28

      Фанаты ЦСКА и Спартака ржут в голос над этими словами...

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > mauxa 14 июня 2017, 21:35

      ржите дальше)

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 14 июня 2017, 10:08

      ну 10 лет назад всё было - Зенит тогда действительно был очень силён...на счёт остального - на эмоциях и не подумавши - надо же Манчине показать к кому пришёл...Все знают - больше ,чем у СПАРТАКА ,болельщиков нет,и,думаю,не будет никогда....попиарился миллер...

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