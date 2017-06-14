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  • Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков»

Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков»

14 июня 2017, 00:08
68

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что петербургский клуб является самым популярным в стране. По мнению Миллера, сине-бело-голубые обладают наибольшим количеством болельщиков в России.

«Друзья, «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов болельщиков от Калининграда до Камчатки.

«Зенит» заслужил быть первым яркими победами, красивой игрой, нашей с вами богатой историей.

Питер – родина российского футбола. Здесь был создан РФС. Зенит – обладатель всех трофеев кроме ЛЧ, единственный русский клуб с Суперкубком. У нас самое сильное имя, мы самый известный российский клуб в мире», – сказал Миллер.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (68)
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Тоторо
1497389304
Такое ощущение, что господа Миллер, Фурсенко и Орлов сами себе пытаются это доказать.....и у них это не получается.)
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Roman Armeec
1497400454
Это просто красивые слова для Манчини. Начнется сезон, и Манчини поймёт что зенит лучший в России только после Спартака и ЦСКА)))
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Шейник
1497407184
он газом то походу не только торгует, но и активно им дышит)))
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Medved2468
1497412221
Надо бы просвятить господина Миллера, что Россия, это не только Газпром и, что есть жизнь и за пределами его кабинета, автомобиля и стадиона в Питере!
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4agaaa
1497415107
Перенюхал??? О России и Ее болещиках пусть и говорит русский народ, а не жидо-немцы!!! И к вопросу о популярности, конечно Спартак и на многие годы впереди, любовь народа надо заслужить!
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KG_Osh
1497415469
Это Миллер думает, а у народа другие мнение например СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Baggio1986
1497415776
Еще один долбоеб!!!Тебе к Орлову и Червиченко придурок!!!!
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Диктор
1497415990
Какие громкие слова-а народ считает (почему то) Спартак самой любимой командой.
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sochi-2013
1497417474
Бредит мужик. Газа нанюхался.
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Добрый Бобер
1497421688
Мне кажется, что им с Парашенко речи пишет один и тот же человек. Абсурдность мыслей одинаковая... "Мы вернем Крым" - «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России." "Россия - агрессор" - "15 миллионов болельщиков от Калининграда до Камчатки." "Европа и Америка наши друзья" - "У него самая мощная армия болельщиков."
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