Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков»

Похоже тут Спартаковцы одни сидят))) просто смех от комментов их разбирает)
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что петербургский клуб является самым популярным в стране. По мнению Миллера, сине-бело-голубые обладают наибольшим количеством болельщиков в России.
«Друзья, «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов болельщиков от Калининграда до Камчатки.
«Зенит» заслужил быть первым яркими победами, красивой игрой, нашей с вами богатой историей.
Питер – родина российского футбола. Здесь был создан РФС. Зенит – обладатель всех трофеев кроме ЛЧ, единственный русский клуб с Суперкубком. У нас самое сильное имя, мы самый известный российский клуб в мире», – сказал Миллер.