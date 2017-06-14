Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что петербургский клуб является самым популярным в стране. По мнению Миллера, сине-бело-голубые обладают наибольшим количеством болельщиков в России.

«Друзья, «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов болельщиков от Калининграда до Камчатки.

«Зенит» заслужил быть первым яркими победами, красивой игрой, нашей с вами богатой историей.

Питер – родина российского футбола. Здесь был создан РФС. Зенит – обладатель всех трофеев кроме ЛЧ, единственный русский клуб с Суперкубком. У нас самое сильное имя, мы самый известный российский клуб в мире», – сказал Миллер.