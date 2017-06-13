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    Товарищеские матчи. Румыния обыграла Чили и другие результаты

    Сборная Чили в товарищеском матче проиграла Румынии, ведя в счете к 18-й минуте с разницей в два мяча. Отметим, что на 33-й минуте чилийцы остались в меньшинстве после удаления полузащитника Гари Меделя.

    В других поединках Норвегия разошлась миром со Швецией, а Колумбия нанесла разгромное поражение Камеруну.

    Товарищеские матчи

    Норвегия – Швеция – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эльюнусси, 44; 1:1 – Арментерос, 81.

    Румыния – Чили – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Варгас, 8; 0:2 – Валенсия, 18; 1:2 – Станку, 31; 2:2 – Станчу, 60; 3:2 – Балуцэ, 83.

    Удаление: нет – Медель, 33.

    Камерун – Колумбия – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хамес, 16; 0:2 – Мина, 30; 0:3 – Мина, 52; 0:4 – Искьердо, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 23:34
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