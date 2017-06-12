Иско сообщил, что близок к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Иско подтвердил, что в скором времени продлит соглашение с мадридцами. Действующий контракт 25-летнего игрока со сливочными истекает в июне 2018 года.

«Как я уже сказал, мы близки к продлению. Я очень рад выступать за «Реал» и надеюсь пробыть здесь еще много лет.

Теперь пришло время отдохнуть, потому что сезон был очень долгим», – сказал Иско.

Хавбек перешел в стан «галактикос» из «Малаги» в июле 2013 года. В минувшем сезоне он записал в свой актив 11 мячей и 10 голевых передач в 42-х поединках.