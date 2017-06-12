Шевченко пресек потасовку фанатов сборной Украины с финскими стюардами

В воскресенье состоялся матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018, в котором встречались сборные Финляндии и Украины. Игра закончилась со счетом 1:2.

После финального свистка фанаты украинской сборной устроили потасовку с местными стюардами. Болельщики попытались прорваться к игрокам, которые подошли к трибуне поблагодарить их за поддержку. В итоге, завязалась драка, в которую вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и часть игроков. После этого потасовку оперативно удалось пресечь.