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    Шевченко пресек потасовку фанатов сборной Украины с финскими стюардами

    В воскресенье состоялся матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018, в котором встречались сборные Финляндии и Украины. Игра закончилась со счетом 1:2.

    После финального свистка фанаты украинской сборной устроили потасовку с местными стюардами. Болельщики попытались прорваться к игрокам, которые подошли к трибуне поблагодарить их за поддержку. В итоге, завязалась драка, в которую вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и часть игроков. После этого потасовку оперативно удалось пресечь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 09:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 10:30

      Мда. Поблагодарили называется

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 июня 2017, 10:57

      Бандерлоги безвиз отмечают,надо обязательно кому нить рожу побить

      1
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 > сапёр75 12 июня 2017, 11:14

      Что тебе Украина хренового сделала? что все на них гонят, я Украины но на вашу сборную и болел почему то не гоню, хотя ваши гомодрилы не лучше

      3
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      Рейтинг: +22

      Igreks > AGE_13 12 июня 2017, 14:29

      Слышь, остряк, давай помолчи лучше, мальту вспомнил))))
      Ешь с лопаты блины тихонько пока Путлер с медведем дают такую возможность. ЗОМБОДРОЧЕР

      -1
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 > AGE_13 12 июня 2017, 20:30

      Та если вы такие охуенные футболисты чего вы в рейтинге на 30 позиций ниже нас, или его тоже хохлы придумали?

      0
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 > AGE_13 12 июня 2017, 21:42

      Ты дебил, причем тут кто с кем играл к общему рейтингу? сам чушь пишешь даун вислоухий

      -1
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 > AGE_13 12 июня 2017, 21:44

      Все мразь, надоел, пиши что хочешь, читать не буду

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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > сапёр75 12 июня 2017, 22:18

      ору. Грызутся 2 страны, которые обе в футболе ничто. Что вы пытаетесь друг другу доказать?

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      Рейтинг: +22

      Igreks > AGE_13 15 июня 2017, 15:01

      кацап тупой, шел бы лучше своих диктаторов ( царей ) сдвинул с трона, терпила ты и ссикло, который дальше своих дверей в комнате не видит ничего. диванний писатель

      1
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