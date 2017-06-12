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    Орлов заявил, что Зобнин из-за травмы может закончить с футболом

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин из-за повреждения крестообразных связок колена может завершить с футболом.

    Отметим, что из-за травмы 23-летний россиянин пропустит Кубок конфедераций-2017 и будет восстанавливаться на протяжении пяти месяцев.

    «Я часто слышу реплики болельщиков о том, что они по восемь часов стоят у станка, но никогда не заработают таких денег, как футболисты. Ребята, а вы посмотрите, например, на Зобнина. Это открытие сезона, очень способный футболист.

    Он получил серьезную травму, крестообразные связки. 70% за то, что он восстановится, но есть проклятые 30%, что он вообще перестанет играть в футбол. Вы посмотрите на карьеру Файзулина, он уже несколько лет не играет. Представляете, как жалко этих ребят. И то, что они зарабатывают… Пусть они заработают за тот маленький отрезок, когда играют», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.06.2017 00:33
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:37

      Кто б тебе крылья подрезал.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 июня 2017, 16:42

      Ребята, вам не кажется, что против Орлова что-то проводится... Ну через одну новость все только его комментарии. Так не бывает.

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 июня 2017, 16:40

      Челу в таком возрасте такие вью выдавать??????? а он то сам когда нибудь играл в футбол..... иии хотя бы на стыки входил на поле как Ромка..... ааа так ПОЗОРИЩЕ.... ДНИЩЕ....... ты бы как настоящий мужик пожелал бы скорейщего выздоровления.....

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Spartak №1 12 июня 2017, 18:50

      Он-то играл. В отличие от...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 июня 2017, 16:22

      Странно. Мне никогда не попадались комментарии на тему того, какая профессия нужнее и должна лучше оплачиваться. Но мне постоянно попадаются совершенно справедливые комментарии о губительности лимита на легионеров в российском футболе. И о том, что за счёт этого лимита многие футболисты паразитируют за счёт российского паспорта, получая в несколько раз завышенные гонорары по контрактам! Потому и не нужно им ни расти, ни в Европу! Какие на хрен топ-клубы, если можно и здесь как сыр в масле кататься!



      Вспоминается попугай Кеша из мультфильма «Возвращение блудного попугая» и ответ ему жирного кота:

      - Вы бывали на Таити? Прилетаю я как-то на Таити…

      - Гаити, Гаити… Не были мы ни в какой Гаити! Нас и здесь неплохо кормят…

      0
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      Рейтинг: +76

      P0rter 12 июня 2017, 15:54

      Файзулин загнулся потому что в зенит перешел. Как процентов 50 отечественныхфутболистов

      1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 июня 2017, 15:06

      это чмо ,еще и комментатор ? да засунуть его в парашу головой!

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июня 2017, 14:37

      Орлов! Ты когда-нибудь работал на заводе или в сельском хозяйстве? Знаешь ли ты,что такое работать в зартученном цехе или литейном производстве? Почему парни пошли в футбол, а не грузчиками на ликёрку?Спроси у них ! И сразу запомни выражения лиц и похабные ухмылки,что бы не пороть херню в дальнейшем.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > yorgenbarenz 12 июня 2017, 18:49

      Вообще-то пошли в футбол, потому что у них есть хотя бы данные. А у тебя данные выдающиеся для грузчика на ликёрке. Вот и реализуй свой талант. Каждому своё.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > Бриг 12 июня 2017, 20:52

      Ясновидец? Есть такая порода самодовольных и недалёких.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 июня 2017, 14:00

      орлов чмо, нет бы поддержать хорошего игрока, а он бесится , что рома зениту отказал

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      Рейтинг: +331

      Sany-116 12 июня 2017, 12:45

      Хотел сказать что-то хорошее,а сказал как в лужу пукнул.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Sany-116 12 июня 2017, 19:15

      Я бы грубей намекнул,
      Бзнул.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2017, 12:38

      Каркает Орёл как ворона
      Накануне сезона.

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