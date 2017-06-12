Орлов заявил, что Зобнин из-за травмы может закончить с футболом

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин из-за повреждения крестообразных связок колена может завершить с футболом.

Отметим, что из-за травмы 23-летний россиянин пропустит Кубок конфедераций-2017 и будет восстанавливаться на протяжении пяти месяцев.

«Я часто слышу реплики болельщиков о том, что они по восемь часов стоят у станка, но никогда не заработают таких денег, как футболисты. Ребята, а вы посмотрите, например, на Зобнина. Это открытие сезона, очень способный футболист.

Он получил серьезную травму, крестообразные связки. 70% за то, что он восстановится, но есть проклятые 30%, что он вообще перестанет играть в футбол. Вы посмотрите на карьеру Файзулина, он уже несколько лет не играет. Представляете, как жалко этих ребят. И то, что они зарабатывают… Пусть они заработают за тот маленький отрезок, когда играют», – сказал Орлов.