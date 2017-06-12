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  • Орлов заявил, что Зобнин из-за травмы может закончить с футболом

Орлов заявил, что Зобнин из-за травмы может закончить с футболом

12 июня 2017, 00:33
62

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин из-за повреждения крестообразных связок колена может завершить с футболом.

Отметим, что из-за травмы 23-летний россиянин пропустит Кубок конфедераций-2017 и будет восстанавливаться на протяжении пяти месяцев.

«Я часто слышу реплики болельщиков о том, что они по восемь часов стоят у станка, но никогда не заработают таких денег, как футболисты. Ребята, а вы посмотрите, например, на Зобнина. Это открытие сезона, очень способный футболист.

Он получил серьезную травму, крестообразные связки. 70% за то, что он восстановится, но есть проклятые 30%, что он вообще перестанет играть в футбол. Вы посмотрите на карьеру Файзулина, он уже несколько лет не играет. Представляете, как жалко этих ребят. И то, что они зарабатывают… Пусть они заработают за тот маленький отрезок, когда играют», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Орлов Геннадий
Комментарии (62)
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mgordeev
1497217451
Хорошо, что Дзюба всегда получает незначительное повреждение перед матчами сборной. И это не мешает ему получать бабло в газпроме не отрабатывая за нац. команду.
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exreporter
1497218322
никакой связи между вопросом зарабатывания и спецификой травм не вижу. Делайте страховочный фонд. Если травма вынуждает окончить карьеру - оттуда выделяется то ли пенсия, то ли мат. помощь какая. Травмы десятка не оправдывают роскошь тысяч. Эти вопросы не связанные. Есть такая штука как болезни, как потеря трудоспособности тоже. Это касается всех, а не только футболистов. Орлов поражает просто. Будто жизнь не знает.
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zlobny_zenitos
1497218965
Зобнину здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Орлов наш конечно чудик, но так заголовки писать...так выворачивать из совсем другого текста... Бомбардиру совсем не респект...
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Asbjorn
1497219588
При чем тут вообще сравнения с зарплатами,за тем же станком может все что угодно случится,только рабочего не будут лечить так как футболиста,оров опять бредит
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WWWSSSWWW
1497228774
Орлов, постой хотя бы месяц у станка токарного на заводе, потом послушаем тебя. Тяжелее карандаша что-нибудь поднимал умник?
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Каратель помойников
1497230224
да,генадий в очередной раз пёрнул мозгом. бля,и зачем у него интерьвю берут?"кличко" питерский
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sammi91
1497232414
конченный мракобес.
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Tostao
1497235072
И почему на языке нет крестообразных связок?
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SeniorMoroz91
1497243075
жаль что ты не перестал комметировать
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DUMOH
1497252249
Не ну а херле,за станком людям ноги/руки отрезает...подумаешь,какая беда... Орлов,ты шизофреник...
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